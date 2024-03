Venerdì 8 marzo, alle ore 18,30 -nella bottega “Crea che Ricrea“, in via Rosario 31/32-nel Sasso Barisano-Matera, Angela Ramundo invita ad essere presenti alla fase finale della “Festa del cappello“, giunta alla sesta edizione, in cui verrà sorteggiato il cappello vincitore.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.