Nel firmamento dello Sport: Marranzini da ”merito stellare”

E venne il giorno del conferimento di una ambita e meritata onorificenza, con la stella d’oro al merito sportivo conferitagli dal presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò,e consegnata sul campo dalla massima carica regionale Leopoldo Desiderio, come avevamo annunciato nel servizio pubblicato la scorsa settimana https://giornalemio.it/eventi/a-enzo-marranzini-la-stella-doro-al-merito-sportivo/. E il materano Vincenzo ”Enzo” Marranzini, come è comprensibile, non ha nascosto un pizzico di commozione a coronamento di un impegno professionale e sportivo, destinato a continuare. Lui guarda alle società impegnate nei diversi campionati, ma anche a quelle che operano con tanti sacrifici nella pratica di base, che spesso sono scuole di vita. Il futuro? Naturalmente è quello di dare il massimo, con tanta serietà, impegno e voglia di conseguire risultati. Le ”stelle” brillano sui petti e nei cuori di quanti sanno come farle brillare, nel firmamento dello sport dove sognare è d’obbligo. Complimenti Enzo!