Nei cuore antico di Matera la festa dell’Arma

Un ritorno, quello in piazza San Pietro Caveoso, che suggella il rapporto tra Matera, la sua provincia e i Carabinieri in occasione del 211° anniversario di fondazione dell’Arma, con la vicinanza di sempre. Cittadini, autorità, associazioni in quella parte dei rioni Sassi che segna il passaggio di culture e di un impegno reciproco in difesa della legalità e della Costituzione repubblicana. E’ l’occasione per ricordare valori e per un bilancio di quanto l’Arma fa e continua a fare, con donne, uomini e mezzi, la presenza delle ”stazioni” per il territorio, con la gente, tra la gente nei centri piccoli e grandi della provincia di Matera.

MATERA. I CARABINIERI CELEBRANO IL 211° ANNUALE DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA: CERIMONIA IN PIAZZA SAN PIETRO CAVEOSO

Giovedì 5 giugno 2025, i Carabinieri del Comando Provinciale di Matera celebreranno il 211° Annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La solenne cerimonia avrà luogo a Matera, alle ore 18.30 in Piazza San Pietro Caveoso.L’evento vedrà la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose del territorio, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, delle scolaresche e di numerosi cittadini.La cerimonia inizierà con lo schieramento di un picchetto d’onore e con l’alzabandiera. A seguire sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma, due momenti solenni che scandiscono ogni anno il legame profondo tra l’Arma e la Nazione. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Matera pronuncerà un discorso commemorativo, tracciando un bilancio delle attività svolte sul territorio e sottolineando l’impegno quotidiano dei militari nel contrasto alla criminalità, nella tutela delle fasce più deboli e nella promozione della cultura della legalità. Sarà anche l’occasione per conferire ricompense e riconoscimenti ai Carabinieri che si sono particolarmente distinti per coraggio, spirito di servizio e professionalità.