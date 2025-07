NAUNA FESTIVAL: TERZO APPUNTAMENTO A NARDO’

Prosegue Nauna Festival con l’appuntamento speciale nel centro storico di Nardò. Venerdì 1 agosto, alle ore 22, sarà il Castello Acquaviva D’Aragona in Piazza Cesare Battisti ad accogliere il cantautore salentino DARIO MUCI in Koràffia ce Tàlassa, con ospite ENZA PAGLIARA. Ideato come un viaggio musicale tra tradizione e contemporaneità, il concerto intende valorizzare il patrimonio sonoro della nostra terra, riscoprendo canti, storie e suoni legati alle radici rurali e marinare del nostro territorio. Al tempo stesso, si propone come momento di riflessione e condivisione sui temi dell’integrazione, dell’inclusione sociale e della solidarietà, ponendo al centro il dialogo interculturale come strumento di crescita collettiva. Sul palco con Muci, una formazione d’eccezione: oltre ad Enza Pagliara, voce storica del Salento, Giorgio Distante, Gianluca Longo, Vito De Lorenzi, Marco Rollo e Roberto Chiga.

Il concerto, come per ogni appuntamento del Nauna Festival, sarà preceduto da una passeggiata culturale a cura della Dott.ssa. Filomena Ranaldo, con partenza alle ore 20.30. Raduno ore 20:00 presso il Museo della Preistoria, in piazza Sant’Antonio (posizione https://maps.app.goo.gl/HbAYJPqYwQJhWPUw6).

Il percorso si conclude proprio al Castello Acquaviva d’Aragona sulla cui scena si terrà il concerto. Il palazzo è stato edificato a partire dalla seconda metà del XV secolo, con il passaggio dalla dominazione angioina a quella aragonese, che in città coincise con l’affermazione della famiglia Acquaviva. Da maniero divenne residenza nobiliare, oggi è sede degli uffici comunali di rappresentanza e di alcuni contenitori culturali come il Museo della Speleologia e del Sottosuolo, il Museo della Civiltà Contadina e delle Tradizioni Popolari, la mostra dedicata a Napoli-Leone, il Piccolo Museo del Costume popolare e la mostra permanente dedicata a Vittorio Bodini. Pertinenza del castello è il bellissimo giardino botanico, uno dei giardini storici più belli e rappresentativi del Salento.

Nauna Festival si concluderà con l’appuntamento di venerdì 08 agosto sulla scena iconica di Torre Dell’Alto a Santa Caterina di Nardò, da cui si domina l’intero Parco di Porto Selvaggio. Protagonisti saranno MICHEL GODARD e VALERIO FUSILLO in “I cercatori dell’invisibile”. Raduno ore 17:00 presso Villa Tafuri (posizione https://maps.app.goo.gl/G4JQpeYSJR6DaTBN8). Inizio percorso ore 17:15: MACCHINE NATURALI a cura della Dott.ssa. Filomena Ranaldo. Concerto ore 18:30

Nauna è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura e all’Ambiente di Giulia Puglia, in collaborazione con il Dirigente dell’Ufficio Parco Nicola D’Alessandro e il Responsabile del Procedimento Giuseppe Tarantino.

Nauna Festival – I CONCERTI, GLI ORARI, I LUOGHI

Prossimi appuntamenti

Dario Muci

"Koraffia ce Talassa"

MICHEL GODARD e VALERIO FUSILLO

Michel Godard e Valerio Fisullo

“I cercatori dell’invisibile”

I cercatori dell’invisibile nell’andare continuo

sono visionari, portano con sé il mondo conosciuto

e lo trasformano in un sogno.

I cercatori dell’invisibile restano e si abbandonano all’oblio,

sono visitatori di mondi sommersi, sono quelli che di ogni male si

guariscono creando.

I cercatori dell’invisibile dimorano in alto,

sono luce nelle tenebre, ascoltano gli angeli

li puoi trovare in ogni tempo, su ogni cammino

nel silenzio dell’uno e in un canto che non smette mai

(Anita Piscazzi)

Torre dell’Alto

Ubicata a circa 50 metri sul livello del mare, su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare, venne eretta nella seconda metà del XVI secolo con funzioni difensive su progetto del viceré spagnolo Don Pietro da Toledo che redasse un sistema di controllo delle coste della penisola salentina. Vi si accede attraverso una scalinata a tre arcate ed è fornita di beccatelli, caditoie pensili e merloni per le artiglierie. Nel corso dei secoli la sua destinazione è mutata sebbene mantenga tuttora una funzione di controllo. Il promontorio sul quale si erge è caratterizzato dalla presenza, a distanza ravvicinata, di tre importanti siti frequentati da Neandertal a partire da almeno 150.000 anni fa e una imponente struttura muraria costruita nell’Età del Bronzo.