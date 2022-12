Natività con Uccio e i ragazzi della scuola di Oltre L’Arte

Scarti di carta per avvolgere il pane, e non solo, per la capanna della Natività realizzata dal maestro Eustachio ”Uccio” Santochirico e dagli allievi del laboratorio di artigianato solidale della cooperativa Oltre l’arte , che opera presso il Villaggio del Fanciullo gestito dai padri rogazionisti al quartiere Lanera. L’opera, che consta due statue che raffigurano la Madonna e san Giuseppe, è stata commissionata per la seconda edizione del Matera Christmas Village e collocata in piazza Vittorio Veneto accanto all’albero decorato. A Natale arriverà anche il bambinello. Poi tutti intorno per gli auguri e il canto del ” Tu Scendi dalle stelle”. Il presepe resta, comunque, un segno identitario della tradizione materana e va incentivato. Quanto al al giovane maestro Eustachio Santochirico non parteciperà,a causa di impegni, al concorso per il bozzetto del carro trionfale della festa del 2 luglio 2023. Sarà per un’altra occasione.