“Natan” il cortometraggio prodotto da Ombre Meridiane e Fondazione Zétema

Si chiama “NataN” il cortometraggio realizzato nell’ambito della seconda edizione del progetto “Controcampi” che sarà presentato Giovedì 27 novembre 2025, presso il Cinema Il Piccolo di Matera alle ore 18:30 dalla Fondazione Zétema di Matera e la Scuola di cinema Ombre Meridiane.

Il cortometraggio, realizzato con il patrocinio della Città di Matera, è stato realizzato dopo un entusiasmante e ricco percorso inaugurato il 1° ottobre scorso, focalizzato sulla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale di Matera, dei suoi borghi e delle sue periferie. Un progetto che conferma il successo ottenuto già lo scorso anno, in termini di partecipazione e di pubblico.

La proiezione in sala permetterà di visionare il cortometraggio di finzione prodotto da Zétema e da Ombre Meridiane durante il Workshop di sceneggiatura, il Corso di videomaking e il Laboratorio di montaggio digitale, con la partecipazione attiva di tutti i corsisti. Il corto è impreziosito dalla partecipazione dell’attore Carlo De Ruggieri.

Saper narrare con le immagini ha richiesto dapprima un lavoro di osservazione del nostro territorio, utile all’esplorazione della sua storia e del suo patrimonio culturale, anche nei luoghi più distanti dal centro della città, entrando in sintonia con le comunità, con le architetture, con le peculiarità che le connotano, con i lati più bui e con quelli che hanno ispirato storie inedite trasformate in immagini.

La proiezione è aperta a tutti, a ingresso libero.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.