Natale solidale. Iniziativa Caritas Altamura

I commercianti della Confcommercio di Altamura sensibili alla situazioni di crisi che sta colpendo sempre più ampie fasce della popolazione si sono attivati perchè aiutare a Natale, quanti sono in difficoltà. Apriranno cuore e disponibilità a farlo soprattutto verso i bambini, con una iniziativa in programma il 28 dicembre e in collaborazione con la Caritas

COMUNICATO STAMPA

Altamura, 5 dicembre

Presso la Casa della Carità in via Conservatorio Carmine n.46

ORE 12.00

Si terrà una Conferenza Stampa cittadina per presentare un’importante iniziativa promossa dalla Confcommercio di Altamura, che quest’anno ha deciso di dedicare il Natale a chi è più in difficoltà, attraverso due significative iniziative per un Natale solidale.

UN NATALE PER TUTTI

In collaborazione con tutte le attività aderenti, Confcommercio di Altamura avvia una raccolta di beni alimentari e di prima necessità a sostegno delle Caritas di Altamura, per garantire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

BELLISSIMO NATALE

Sabato 28 dicembre, tutti gli associati della Confcommercio di Altamura in collaborazione con l’Associazione Autism Friendly Altamura offriranno un pomeriggio di festa ai piccoli delle famiglie assistite dalle Caritas, allietato da pop corn, dolci, musica e il MUDIMA offrirà la visita al Museo Diocesano.

Saranno presenti:

– Il Vescovo della Diocesi di Altamura, Mons. Giuseppe Russo

– La Presidente della Confcommercio di Altamura, Tonia Massaro

– Il Direttore della Caritas, don Vincenzo Saracino

– don Nunzio Falcicchio, direttore dei beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto

“C’è una magia più forte del Natale, noi la chiamiamo solidarietà.”

Vi aspettiamo per condividere insieme questo importante momento di solidarietà e comunità