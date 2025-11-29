Natale solidale con Io Posso da Lecce a Roma a Carugate

Come si sostiene un progetto che continua a fare tanto, come ha indicato ‘’Il capitano’’ Gaetano Fuso, per le persone ammalate d Sla e per i loro famigliari, che abbiamo visto crescere da San Foca (Lecce) fino a toccare altri luoghi del Salento e con una ‘’gemmazione’’ anche in Basilicata sulla costa metapontina? Ma a tavola, con pranzi ‘’benefici’’ che possono aiutare a sostenere programmi e a far conoscere del sodalizio, che grazie a famigliari, amici, volontari e a quanti nella Polizia di Stato hanno conosciuto Gaetano, ne conservano ricordo e impegno.

SABATO 29 NOVEMBRE a BONEA (BN) e CARUGATE (MI)

DOMENICA 30 NOVEMBRE a LECCE e ROMA

TUTTI A TAVOLA CON IO POSSO

Undicesima edizione dell’evento conviviale annuale

nato per sostenere i progetti di IO POSSO

Un’occasione di sapori, narrazioni, arte e solidarietà

in un unico weekend, in quattro regioni italiane

Puglia 30 novembre ore 12.30 – Grand Hotel Tiziano a Lecce

Campania 29 novembre ore 20.00 – Ristorante La Vigna di Bonea (BN)

Lazio 30 novembre ore 12.30 – Centro Sportivo Polizia di Stato “Tor di Quinto” Roma

Lombardia 29 novembre ore 12.45 – Ristorante “Il Poeta” a Carugate (MI)

Durante l’evento, nei diversi territori, saranno presentati i nuovi gadget solidali natalizi IO POSSO

Il tema 2025 è “Scintille di futuro”

*****

Tutto pronto per l’undicesima edizione di TUTTI A TAVOLA CON IO POSSO, l’evento conviviale annuale di raccolta fondi a favore del progetto solidale nazionale nato undici anni fa da un’idea di Gaetano Fuso (1976-2020). Quest’anno l’iniziativa si terrà in ben quattro sedi tra oggi, 29 novembre, e domani, 30 novembre: Puglia, Campania, Lazio e Lombardia, unendo simbolicamente l’Italia in un’unica grande tavolata nel nome della solidarietà. Obiettivo è sostenere la riapertura delle spiagge accessibili di IO POSSO anche nel 2026. Grazie a IO POSSO, infatti, nel 2015 è stato realizzato nel Salento, a San Foca di Melendugno (Le), il primo accesso al mare per malati di SLA e persone con disabilità motorie gravi, con servizi totalmente gratuiti. Oggi le spiagge IO POSSO sono 4, si trovano a San Foca, Gallipoli e due a Porto Cesareo, una in centro e l’altra nella frazione di Torre Lapillo, tutte in provincia di Lecce, e accolgono ospiti da tutta Italia e oltre.

Si parte sabato 29 novembre con la cena in Campania alle ore 20.00 presso il ristorante La Vigna di Bonea (BN), in via Vignale, 11, e con il pranzo in Lombardia alle ore 12.45 presso il ristorante “Il Poeta” a Carugate (MI).

Doppio appuntamento anche domenica 30 novembre: in Puglia alle ore 12.30 presso il Grand Hotel Tiziano di Lecce, in via Porta d’Europa, e nel Lazio alle ore 12.30 presso il Centro Sportivo della Polizia di Stato “Tor di Quinto” a Roma.

Saranno occasioni di sapori, narrazioni, arte e solidarietà, concentrate in un weekend, in quattro regioni italiane.



“SCINTILLE DI FUTURO”

Come di consueto, i partecipanti ai pranzi e alle cene di IO POSSO troveranno sul posto anche un ricco banchetto di gadget e prodotti natalizi per rendere più gustose e significative le imminenti festività. C’è come sempre la decorazione in ceramica interamente dipinta a mano realizzata artigianalmente da Margherita Nardi — Terra Umbra per IO POSSO, poi ci sono la scatola di cioccolatini e la piramide di delizie (in collaborazione con Maglio Arte Dolciaria), il panettone artigianale (in collaborazione con Gianpaolo — Pasticceri per tradizione), il vino rosso del Salento (in collaborazione con azienda vinicola Cantele), ma anche la fiaba illustrata “IL PRINCIPE BLU e la Stregaccia Levaforze Ammazzamuscoli” (in collaborazione con “edizioni la meridiana”).

Il tema del 2025 è “Scintille di futuro” e fa riferimento al tema della speranza.

Ogni anno viene scelto un tema-guida per le attività IO POSSO, un messaggio che ispira la grafica delle attività natalizie e diventa un augurio per tutti.

C’è ancora spazio per la speranza? Se ci impegniamo “qui ed ora” a rendere il mondo un posto migliore, allora il futuro inizia a fare capolino, a intravedersi tra le crepe del presente. E se l’oggi è buio, il futuro si presenta in forma di scintilla che brilla e ci segnala il percorso. “Abituiamoci a lasciare dei ‘buchi’ qui e là, come la decorazione di quest’anno: la speranza è una luce che trapela e ci aiuta a continuare il cammino” spiega Giorgia Rollo, presidente dell’associazione 2HE-IO POSSO.

Scintilla è anche il nome del progetto scientifico di ricerca sulla SLA sostenuto da IO POSSO. Una cura ancora non c’è, ma il lavoro di ricerca del presente sta aprendo “scintille di futuro”.

COME PRENOTARE?

Per tutti gli eventi, nelle quattro regioni, è sufficiente prenotare telefonicamente ai numeri di riferimento ed effettuare una donazione attraverso la procedura online, disponibile su www.ioposso.eu/tuttiatavola2025, inserendo la quota indicata pro capite, i nomi delle persone per cui si prenota ed eventuali esigenze alimentari speciali. È possibile donare con carta di credito o bonifico bancario.

Per il solo pranzo di Lecce: è possibile anche il pagamento sul posto con contanti o POS ma solo dopo aver prenotato telefonicamente al numero 366 1810331.

NUMERI PER PRENOTAZIONI:

• Lecce: 366 1810331

• Bonea (BN): 331 2876673

• Carugate (MI): 334 1410883

• Roma: 331 3760477

Dettagli https://www.ioposso.eu

FB www.facebook.com/iopossoltreSLA

IG https://instagram.com/iopossoltresla

GADGET NATALIZI, COME ACQUISTARLI

Prenota al 366 1810331 (anche Whatsapp) dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 14.00 oppure scrivi a ordini@ioposso.eu.

Possiamo anche spedire in tutta Italia e confezionare cesti natalizi!

—

SCATOLA di CIOCCOLATINI – € 15,00 16 pezzi – Praline assortite alle creme in collaborazione con “Maglio Arte Dolciaria”

PALLA di CERAMICA – € 22,00 Diametro 8 cm – Prodotto artigianale dipinto a mano in collaborazione con “Terra Umbra”

VINO BIANCO del SALENTO – € 10,00 75 cl – in collaborazione con “Azienda Vinicola CANTELE”

PANETTONE ARTIGIANALE – € 25,00 1kg – lievitazione naturale Versione con uvetta e canditi oppure versione Mandorlato con crema di nocciole in collaborazione con “Gianpaolo – Pasticceri per tradizione”

PIRAMIDE di DELIZIE – € 5,00 6 pezzi – Boule al cioccolato & Gelatine di frutta in collaborazione con “Maglio Arte Dolciaria”

Fiaba illustrata “IL PRINCIPE BLU e la Stregaccia Levaforze Ammazzamuscoli” – € 12,00 in collaborazione con “edizioni la meridiana”