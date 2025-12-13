Natale..in continuità con gli allievi dell’Istituto comprensivo ” Pascoli”

E quanto fatto vedere e sentire sul palco dell’auditorium ” Raffaele Gervasio” di Matera , nei tre spettacoli di sabato 13 dicembre, merita davvero un plauso per impegno e bravura mostrati dagli allievi delle diverse classi e plessi, guidati da insegnanti e docenti e dalla preside proff.ssa Caterina Policaro.

Lo hanno fatto con un programma che ha intenerito e conquistato genitori e parenti che hanno apprezzato i piccoli della ”Lucrezio” che hanno aperto la serata cantando ”La Ricetta di Natale e Auguri di Buon Natale” e muovendosi all’unisono, con maglioncino rosso e stella dorata. E poi le classi della Pascoli, accompagnata dall’orchestra delle diverse classi di strumenti, che hanno eseguito” Santa Klaus,Che magnifica notte di stelle,Natale e’ festa, Bianco Natale cantata in inglese dalla preside Policaro,Jingle bell rock,Caro Gesu Bambino cantata nel 1960 allo Zecchino d’oro,” La marcia Radetzky di Strauss” e per finire l’universale We hare the World, con il quale la Scuola Pascoli ha fatto gli auguri a tutti, con l’invito della preside a estenderlo a tutti. Un messaggio di pace, semplice, in musica, con la semplicità dei piccoli studenti. Anche a loro l’anno prossimo, è affidato il compito di lavorare in questa direzione, magari per un concerto insieme ai coetanei di Tetouan ( Marocco) che l’anno prossimo, con Matera, sarà capitale mediterranea della cultura e del dialogo.

