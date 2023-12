Natale di solidarietà con le piume al vento

…E per una giusta causa, soprattutto quando le festività(da Natale a Capodanno a Pasqua) impongono di guardare a chi soffre, non può andare avanti nè con l’assegno di inclusione e nè con le carte prepagata da 360 euro al mese, che hanno sostituito tra polemiche e attese venute meno, il reddito minimo di cittadinanza. Da Matera un bel segnale con canti e musiche natalizie all’insegna della solidarietà, per sostenere la mensa per le persone indigenti ”Don Giovanni Mele” , attiva al rione Piccianello. Sono le ”note” positive che caratterizzeranno il ” Natale in cremisi” che si terrà il 22 settembre presso il Palazzetto dello sport ” Giannino Grieco” del rione Lanera. La manifestazione, presentata in Municipio nel corso di una conferenza stampa, è stata organizzata dall’associazione bersaglieri ” Antonio Binetti” di Matera con l’istituto onnincompresivo ” Giovanni Pascoli” . Il programma vedrà l’esibizione dei gruppi, che si sono preparati per bene, con un repertorio di canti natalizi, italiani e stranieri. Ma non è escluso che possa esserci un fuori programma Magari con un accenno ai canti natalizi della tradizione dialettale, come ”U’ cont d’ Natèl” del quale c’è anche una incisione del Gruppo Folk Matera o ” Vin Natèl” anche questa incisa dai Cantori Materani. Il presidente dell’Associazione bersaglieri ”Antonio Binetti” Michele Andrisani, materano verace, del resto ha mostrato sul campo…di ricordare alcuni dei canti della notte di Natale, attorno al presepe, e con quella processione del ”Bambinello” che vedeva davanti a tutti il più piccolo della famiglia. Era l’anima di Matera. Nulla a che vedere con gli anonimi alberi di Natale di oggi: luci e decorazioni buoni per foto e selfies. Il concerto al palazzetto di via Lanera ci farà assaporare o rivivere, per chi le ha vissute, le atmosfere di un Natale semplice e credibile. Sindaco Domenico Bennardi, assessora alla cultura Tiziana D’Oppido, che al termine della conferenza stampa hanno indossato il cappello con le piume, il direttore del Coro ”Rosa Ponselle” Giuseppe Ciaramella, il preside dell’Istituto ” Giovanni Pascoli” Michele Ventrelli( e la grande famiglia dei bersaglieri sono pronti per il bis della solidarietà. Un valore che a Natale unisce. Auguri



LA NOTA SULL’EVENTO: IL CREMISI DEL NOSTRO NATALE

Torna la magia del Natale, torna la suggestione del concerto della Pascoli. E sarà una serata bellissima, quella del 22 dicembre: ad emozionare il pubblico, nel Palazzetto “Giannino Grieco” di via Lanera, ci saranno i nostri musicisti e i nostri alunni più piccoli, ma non solo. L’Orchestra Giovanile della Pascoli quest’anno sarà affiancata dalla Fanfara dei Bersaglieri, il glorioso Corpo dell’Esercito, per “Natale in cremisi”, una esibizione di musiche e canti natalizi, che si prevede assai intensa. Per i nostri giovanissimi artisti, essere gemellati con i Bersaglieri sarà un onore; con loro, canterà il coro polifonico “Rosa Ponselle”. E se vi sembra un gruppo troppo variegato, vogliamo ricordare quel che ci accomuna: i Bersaglieri sono fedeli al Corpo, alla Patria e all’amore fraterno tra tutti i suoi membri. Che è un po’ ciò che abbiamo saputo creare alla Pascoli: un’atmosfera calda, gioiosa, con uno “spirito di corpo” che guida tutte le nostre azioni.

Noi ci stiamo preparando ad una serata incredibile. I numeri stessi sono incredibili: 21 alunni della scuola dell’infanzia, 120 della primaria, un’orchestra di 65 elementi, 30 componenti della corale Rosa Ponselle, 17 Bersaglieri della Fanfara del 7° Reggimento, di stanza ad Altamura, 8 Maestri direttori.

Presenzierà la sezione materana dell’Associazione Nazionale Bersaglieri “Colonnello M. Binetti”.

Vi aspettiamo alle 18 nel Palazzetto Lanera: ci saranno, tra i tanti ospiti, colui che è “l’anima” della manifestazione, il professor Giuseppe Grilli, e il dirigente scolastico Michele Ventrelli.

L’intero ricavato della serata sarà donato in beneficenza alla mensa di don Giovanni Mele. Perché il Natale è la festa dell’amore e della solidarietà, valori in cui i Bersaglieri e la Pascoli credono fortemente.

Noi vi aspettiamo venerdì, al Palazzetto Lanera. Accorrete, venite ad omaggiare il Santo Natale insieme a noi.



PER QUANTI NON LA CONOSCONO

Il Canto di Natale – ‘U Cont du Natèl

Ven Natel, ven chntend,

ca l’uagnedd t stann aspttonn,

(2 volte) stonn aspttonn ch tutt lu cor,

pettila vol e pettila vol.RIT: Tulì, Tulè, La nett du Natel

E la nett d Natel

iè na fest pringpel

(2 volte) ca nascij Nostr Signor

jin da na povr mangiator.RIT

San Gisepp fu chiamet,

sop o cil fu prtet,

(2 volte) ch n vaij e ch n’agnjll

San Gisepp u vcchiarill.

RIT

San Gsepp u vcchiaril

vint a chuch ch mech staser

(2 volte) t’l’egghij fott u littcjdd

sott a lu titt d’anma maij.

RIT

Marij lavev i Gjsepp spannav,

u njnnjll chiangiav ca vlav la mann,

(2 volte) fe la ninn, fe la nonn

fe la ninn nonn vu fej

RIT

Durm durm Bambnjdd

ca Marij o fatiè,

(2 volte) fe na bella caparol

t’ò tagghjè nat fior.

La nette du Natel ” I cantori materani”