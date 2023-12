Natale Apt. Non è un volantino pubblicitario…non buttatelo

Anche perchè sono stati spesi dei soldi pubblici, di Apt e Regione, e sarebbe un peccato non leggerlo per scegliere cosa vedere e dove andare a Natale nella nostra Basilicata. Ma il rischio che le 16 pagine di ” Natale in Basilicata 2023” finiscano nel mastello della differenziata per la carta c’è tutto, visto che l’abbiamo trovato nella cassetta della posta insieme a un miriade di volantini di centri commerciali e negozi specializzati per incentivare gli acquisti natalizi. La pubblicazione ,che riporta in copertina una scena del presepe tradizionale di Franco Artese, e gli Auguri dell’Azienda di promozione territoriale per un felice Natale e un sereno anno nuovo, riporta all’interno gli eventi a Potenza e a Matera, alcune delle presentazioni di mostre e libri, i centri dove si tengono i mercatini, le attività all’aria aperta, gli eventi del gusto, spettacoli e concerti, luoghi ed eventi del Natale dei Bambini. Dulcis in fundo una pagina dedicata al presepe dell’artista grassanese Franco Artese che quest’anno è stato allestito a Siena, ma anche a New York presso l’Our Lady of Pompeii Church, la chiesa di Nostra Signora di Pompei. Chiude la pubblicazione una pagina promozionale ” Basilicata state of mind” con la campionessa Terryana D’Onofrio campionessa Europea di Karate Kata Lucana, con lo sfondo in lontananza e appena abbozzato di un paesaggio con campanile. Dovrebbero essere i rioni Sassi, come indicherebbe la roccia della Murgia, ma potrebbe essere un qualsiasi piccolo centro della Basilicata , che ispirano una dimensione dello ”stato mentale”, tradotto letteralmente dallo slogan in inglese sul retro di copertina. Meglio quello libero che immagina uno stato d’animo, di pace, di pensiero, riflessione, atmosfera, sentimento. Buon Natale ! Per il resto visitate il sito www.basilicataturistica.it