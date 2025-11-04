“Natale a San Fele” Il borgo si prepara a rivivere la magia delle feste

Torna anche quest’anno l’attesissimo appuntamento con “Natale a San Fele”, ormai una tradizione consolidata dal 2018 e diventata parte integrante del calendario natalizio sanfelese.

Nel borgo lucano, che continua a farsi conoscere per la sua bellezza e che punta a conquistare il titolo di “Borgo dei Borghi 2026”, si respira già aria di festa: il centro storico si prepara a trasformarsi in un suggestivo scenario natalizio capace di incantare grandi e piccini.

L’edizione 2025 si presenta con una nuova veste ma la stessa essenza di sempre, fatta di calore, creatività e spirito di comunità.

Le esigenze meteorologiche, che negli anni hanno talvolta causato piccoli disagi, hanno spinto gli organizzatori — l’associazione Pro-MUOVERE San Fele — a scegliere una soluzione al coperto, senza però rinunciare al fascino del borgo.

Il percorso, infatti, resterà attrattivo e suggestivo, snodandosi tra le vie caratteristiche del centro storico con un doppio accesso: da Piazza Garibaldi e da Via Costa.

Da entrambi i lati, i visitatori potranno ammirare mostre d’arte e d’artigianato, lasciandosi coinvolgere dalle atmosfere della natività vivente, dalla slitta di Babbo Natale e dalle sue renne.

Il cuore della manifestazione sarà il “Palazzo del Natale”, all’interno dello storico edificio dell’ex asilo infantile, oggi Sala Consiliare: un luogo simbolico che ospiterà la Casa di Babbo Natale, la Cucina di Mamma Natale, il Covo della Befana Lucana, il Nascondiglio del Grinch e tante altre sorprese.

Il 21 dicembre San Fele si vestirà di luci, musica e sorrisi: ad attendere i più piccoli ci saranno Babbo Natale, la Befana, il Grinch, Mamma Natale e tante elfette, pronte ad accogliere grandi e piccini per vivere insieme la magia del Natale.

Non mancheranno artisti di strada, spettacoli e momenti di intrattenimento

Gli organizzatori fanno inoltre sapere che sono aperte le adesioni per stand ed espositori: artigiani, produttori locali e creativi interessati a partecipare possono proporre la propria presenza all’interno del percorso natalizio, contribuendo così a rendere ancora più ricca e variegata l’edizione 2025 di Natale a San Fele.

