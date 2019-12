La favola del Natale è sempre viva, sopratutto quando la si guarda con gli occhi dei piccoli di un tempo, riuniti accanto al focolare della famiglia per ascoltare la storia della famiglia di Betlemme, della stella Cometa e dell’arrivo dei Re Magi al ”freddo e al gelo” e con le nenie di zampognaei e ciaramelle.E quel clima da presepe, offuscato dallo sfavillio globalizzato degli alberi natalizi, ritorna a Matera – ma con altro contesto- grazie a una iniziativa congiunta dell’associazione ” Nati per leggere” con l’apporto dei volontari della Pro Loco. Gli appuntamenti, all’insegna di “Nati per leggere…con Babbo Natale in viaggio tra le periferie della città” sono fissati dalle 10.30 alle 12.00 in piazza Tre Torri, il 27 dicembre,in piazza Montegrappa al borgo La Martella e il 4 gennaio sul sagrato della chiesa di Sant’Agnese. Per l’occasione ci saranno delle casette per accogliere i piccoli e quanti leggeranno tante belle storie natalizie. E poi le sorprese…Non mancate.Fate il passaparola e leggete, mettendo da parte tv, tablet e smartphone. Sarà un altro Natale. Parola di bimbo di tanti, tanti, tanti anni fa.