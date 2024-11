Natale a Matera in piazza Vittorio Veneto… Manca solo la neve

E a giudicare dalla temperatura, davvero rigida, vento e piovasco alternato ci starebbe bene una spruzzata di neve sulle cassette dei mercatini (allestiti per tempo, come ci aveva detto l’organizzatore Paolo Paladino) e sull’albero di lampadine, che campeggia in piazza Vittorio Veneto. Nonostante il clima il primo sabato di apertura ha segnato la presenza di curiosi e di alcuni turisti, in cerca curiosità, di regalini o di oggetti per alberi e presepi. Buon Natale …