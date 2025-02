Nasce “BIG! – Premio Francesco Di Giacomo” dedicato alle band

Nasce il Premio Big! dedicato all’arte e alla figura umana di Francesco Di Giacomo. Un gruppo di suoi amici, artisti, giornalisti, cuochi, operatori culturali ha raccolto il desiderio di Antonella Caspoli, la moglie di Francesco, di allestire una occasione per raccontarlo. Un Premio dedicato alle band, perché la band è scambio fisico, è relazione umana, è sogni messi in comune, gioco, felicità, intimità, trasgressione, forse anche rivoluzione. Francesco Di Giacomo, la bellissima voce del rock del meraviglioso Banco del Mutuo Soccorso, ma anche attore, cantautore, affabulatore, immaginario oste, visionario poeta. E “sarà il 21 e 22 maggio 2025, al Teatro Italia di Roma, -si legge in una nota- che andrà in scena la prima edizione del “BIG! – Premio Francesco Di Giacomo” nato per valorizzare, mantenere viva e sostenere l’opera e il ricordo della storica voce del Banco del Mutuo Soccorso e individuare band di talento, tra le più creative e originali del panorama musicale italiano, in sintonia con l’eredità artistica di chi si è distinto per aver scritto e interpretato alcuni dei testi più significativi della storia del rock italiano. L’iscrizione al Premio è gratuita ed è aperta a tutte le band che dovranno presentare 2 brani composti da testo e musica e interpretati in qualsiasi lingua (italiana, straniera, minoritaria, dialettale o altre). Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo: bigfrancescodigiacomo@gmail.com entro e non oltre le ore 12 del 15 aprile 2025. I sei gruppi finalisti, scelti dalla giuria composta da giornalisti, artisti, operatori del settore – designati dal comitato di garanzia promotore del premio – si esibiranno nelle due serate di mercoledì 21 e giovedì 22 maggio 2025 al Teatro Italia di Roma. Oltre a presentare i due brani proposti, le band dovranno arrangiare e interpretare una canzone di Francesco Di Giacomo (assegnata dalla giuria), tratta dalla sua produzione solista o da quella con il Banco del Mutuo Soccorso, preservando l’integrità del testo.

Al termine della seconda serata del “BIG! – Premio Francesco Di Giacomo” verranno assegnati i seguenti premi, tutti offerti dall’etichetta discografica ZdB: ai vincitori la produzione di un EP del valore di 5.000 euro; al secondo classificato la produzione di un singolo + videoclip del valore di 2.500 euro; al terzo classificato la produzione di un singolo del valore di 1.000 euro.” Come sottolinea Andrea Satta, direttore artistico del Premio: “Nasce il Big, finalmente! E ci mettiamo un punto esclamativo: Big! Nasce già grande, il Premio Francesco di Giacomo, dedicato alle band, una vera rarità. La band, palestra di arte, scambio fisico, impatto, suono che sposta l’aria, l’ondeggiare pneumatico dei sub, il vibrare grafico dei tweeters. La band, l’amore e la maledizione, lo scotch, il bullone, lo spartito, il furgone e trascinarsi gli amplificatori, l’impianto che non va e il cavo lasciato a casa e che qualcuno presta salvando la serata. Abbiamo davanti agli occhi una fortuna, il lascito artistico di parole e idee e la personalità scenica e creativa di Francesco. La missione politica del Premio BIG! è incoraggiare le nuove generazioni a scrivere, a cercare i propri suoni, a provare sul palco le idee, a cercare la strada, a stare in scena. Possiamo raccontare loro di un Maestro che sapeva giocare e immaginare. Vogliamo tenere insieme i suoi colori invitando oltre alle giovani band, gli artisti che lo hanno amato. Appuntamento il 21 e 22 maggio al Teatro Italia, un teatro di quartiere, il quartiere dove è vissuto, a Roma. Francesco, sardo e abruzzese, ma romano fino all’ultimo verso, goloso, testardo, beffardo, geniale, cortese, intuitivo, angelico, normale.” Tutte le info sul sito: www.bigpremiofrancescodigiacomo.it

