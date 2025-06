Nardò: presentazione della guida turistica “Ciclonica, la Ciclovia del Salento Ionico”

È in programma domani, mercoledì 4 giugno, alle ore 19 presso il chiostro dei Carmelitani, a Nardò, la presentazione della guida turistica “Ciclonica, la Ciclovia del Salento Ionico“. “Si tratta di un volume realizzato da Roberto Guido e edito da Ediciclo, che “accompagna” con testi e immagini nel percorso lungo la singolare struttura modulare di Ciclonica, un viaggio a tappe di 300 km alla portata di tutti nel cuore del Salento. Partendo dai territori di ognuno dei Comuni della Green Community Ionico-Adriatica che ha realizzato il progetto (Alliste, Avetrana, Galatone, Gallipoli, Manduria, Nardò, Porto Cesareo, Racale, Taviano, Ugento), si percorrono in bicicletta la campagna costellata da masserie e pajare, le spiagge selvagge, le pinete sul mare nei parchi al profumo della macchia mediterranea, i borghi che custodiscono storie antiche e capolavori non solo barocchi. Proprio nei giorni scorsi, Ciclonica si è aggiudicata il terzo posto della decima edizione dell’Oscar italiano del Cicloturismo che, durante la cerimonia conclusiva di Trieste, ha premiato le migliori proposte di cicloturismo presenti sul territorio nazionale. Alla presentazione della guida interverranno Gianfranco Lopane (assessore al Turismo della Regione Puglia), Viviana Matrangola (assessora alla Cultura della Regione Puglia), Giulia Tenuzzo (Salento Bici Tour), Sebastiano Venneri (Vivilitalia) e Roberto Guido (autore della guida). Introdurranno Giuseppe Alemanno (assessore al Turismo) e Giulia Puglia (assessora all’Ambiente). Modererà Antonio Santoro.”

“Ciclonica – spiegano Giuseppe Alemanno e Giulia Puglia – ha ormai il pieno apprezzamento degli esperti del settore cicloturismo e della mobilità sostenibile, come dimostra questo bellissimo riconoscimento. Non c’è solo la bellezza dei luoghi che attraversa Ciclonica, ma anche l’originalità di un percorso che tocca zone del Salento talvolta meno conosciute e che sono fruibili tutto l’anno. Nardò, come altre realtà turistiche della provincia, hanno scelto del resto di adattarsi a un tipo di fruizione lenta, sostenibile, che privilegia l’esperienza, l’immersione nei contesti ambientali e che è lontana dai consueti flussi dei vacanzieri. Siamo molto contenti del lavoro fatto con Ciclonica”.