Naah…Salento in cima al Palo della cuccagna. Sport, fede e divertimento

Una tradizione di altri tempi, quella di salire in cima al palo della cuccagna, ingrassato per bene, per mettere in difficoltà i giovani di una comunità che tentavano di accaparrarsi un premio da portare in tavola e consumare con gli amici…A Monteroni di Lecce per la Madonna di San Fili non si perdono una gara, tanto da coinvolgere altri comuni del Salento con le tappe di Carmiano (6 aprile), Monteroni di Lecce (7 aprile), Sternatia (9 aprile), la frazione Merine di Lizzanello(11 aprile), Tuglie (12 aprile), Collepasso (25 aprile), San Donato di Lecce (2 maggio) e Galatina, con la tappa finale in autunno. Domani a Lecce la presentazione della manifestazione. Sarà una cuccagna. E se volete provare l’ebrezza di salire in cima a un palo della cuccagna, come si continua a fare a Montescaglioso ( Matera) in occasione del 1 maggio o di altri eventi legati ai giochi del passato, non vi resta che appuntarvi le date…



VENERDI 27 marzo 2026

LECCE, Palazzo Adorno, ore 11.30

PRESENTAZIONE

V edizione “SALENTO IN CIMA ALLA CUCCAGNA”

Dal 6 aprile 2026 torna la quinta edizione de “SALENTO IN CIMA ALLA CUCCAGNA”, circuito itinerante di gare tra squadre di amatori del PALO DELLA CUCCAGNA. Otto le tappe previste, tutte in provincia di Lecce, per una tradizione diventata uno sport riconosciuto dal CONI che l’associazione Madonna di San Fili di Monteroni ha saputo tutelare, diventando un unicum nel sud Italia e affermandosi ai vertici nazionali e internazionali.

Quella della Madonna di San Fili è oggi la squadra professionista di palo della cuccagna con il titolo di prima del centro-sud Italia, tra l’altro finalista di uno dei campionati Italiani del palo della cuccagna, a Bergamo, lo scorso anno. Tutto questo è frutto di un percorso di eccellenza costruito anno dopo anno, allenamento dopo allenamento, sul campo permanente di Monteroni, l’unico dedicato alla cuccagna esistente nel Sud Italia.

I loro riconoscimenti sono arrivati anche ben oltre i confini regionali. La squadra ha partecipato per due volte al Guinness World Record, nello Show dei Record su Canale 5 condotto da Gerry Scotti, realizzando la migliore performance tra tutti i partecipanti provenienti dal Mezzogiorno e attestandosi come la settima squadra al mondo. Una visibilità nazionale che ha contribuito a portare l’attenzione su Monteroni e su una tradizione che altrove si era persa.

Partecipano a Salento in cima alla cuccagna Carmiano (6 aprile), Monteroni di Lecce (7 aprile), Sternatia (9 aprile), Merine (11 aprile), Tuglie (12 aprile), Collepasso (25 aprile), San Donato di Lecce (2 maggio) e Galatina, con la tappa finale in autunno.

I dettagli della rassegna verranno presentati il prossimo venerdì, 27 marzo, alle ore 11.30, nella sala conferenze di Palazzo Adorno a Lecce, con la partecipazione di organizzatori, rappresentanti istituzionali e partner dell’evento itinerante, che si realizza con il patrocinio della Provincia di Lecce.

Informazioni:

Facebook: ASD Madonna di San Fili – Palo della cuccagna

Instagram: sanfili_palodellacuccagna

Mail: Associazionemadonnadisanfili@gmail.com

Cell.: 3939934438

ASD Madonna di San Fili – Palo della cuccagna – Via San Fili ang. Via Messapia, 2, Monteroni di Lecce (LE). Presidente: Ing. Antonio Quarta

Ufficio stampa AZZURRA DE RAZZA

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