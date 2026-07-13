Musica, tradizione, sport e buona tavola nella #EstateMoliternese2026,

E a scorrere il manifesto che riporta il programma di eventi, organizzato da Comune di Moliterno presieduto dal sindaco Antonio Rubino, c’è davvero l’imbarazzo della scelta per ”la grande festa delle storie”. Cominciamo dalla buona tavola con la 45 ^ edizione della sagra del formaggio canestrato moliternese, a partire dal 9 agosto, la festa patronale di San Domenico del 4 agosto con il concerto di Povia e del 23 dello stesso mese di Annalisa Minetti. Tanta musica e di vario genere, tra feste ed eventi culturali, danza,teatro, fiere e tanto sport. Buon divertimento.



#EstateMoliternese2026 dalla pagina social del Comune

L’Estate Moliternese 2026 è la grande festa delle nostre storie: quelle delle associazioni che, con passione e volontariato, organizzano iniziative, quelle di chi partecipa, di chi torna a casa per le vacanze, di chi sceglie di vivere le piazze, i vicoli e i luoghi della nostra comunità.

Questo cartellone nasce dalla collaborazione tra il Comune e il ricco tessuto associativo di Moliterno, una comunità viva che mette insieme energie, idee e competenze per offrire un programma capace di coinvolgere tutte le generazioni.



Promuovere un territorio significa anche creare occasioni di incontro, valorizzare la cultura, le tradizioni, la musica, lo sport e lo stare insieme. Significa investire nella qualità della vita, perché una comunità è più forte quando i suoi spazi si riempiono di relazioni, sorrisi ed esperienze condivise.

Vi aspettiamo per vivere insieme un’estate fatta di emozioni, partecipazione e orgoglio di essere comunità.

Benvenuti all’#EstateMoliternese2026. La grande festa delle storie.