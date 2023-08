Musica, Miglionico e Melody Orchestra

Tre ”M” nel castello del Malconsiglio (un’altra M) per spaziare sul pentagramma di melodie italiane e straniere, come la band della Melody Orchestra sa fare con voci e strumenti che evidenziano le capacità artistiche dei componenti. E i loro nomi dicono più di qualcosa L’orchestra è composta da Gianni Trentadue alla batteria e Paolo Braia al basso; dal maestro Silvestro Casella alle tastiere e synth, il giovane talento Daniele Montemurro alla chitarra, i maestri Mario Pizzolla e Giovanni Comanda ai fiati americani e i cantanti Maurizio Buono, Maria Duni e Vittoria Siggillino. E poi i Melody nel comunicato che segue hanno parlato, e non tutti lo fanno, di Miglionico e di una risorsa alimentare locale che sono i fichi. Prima e dopo il concerto non mancate di assaggiare il gelato ai fichi…E’ una specialità. L’appuntamento è per stasera e, se volte e potete, passate parola.

IL COMUNICATO STAMPA

Questa sera, 17 agosto 2023, alle ore 22:00 presso la Corte del Castello Malconsiglio a Miglionico, si esibirà la Melody Orchestra, band dal taglio pop italiano e internazionale, che ripercorre in uno scintillante viaggio musicale, gli anni importanti della musica di sempre.

Il concerto della Melody Orchestra, è uno dei meravigliosi eventi del ricco cartellone di SeRestate a Miglionico 2023, che ha visto sfilare nomi importanti quali Valeria Marini, Ulderico Pesce e Simone Cristicchi, fiumi di folla per la Congiura dei baroni e le tantissimi eventi culturali e di spettacolo anche per i piccoli. La città dei fichi, borgo fra i più belli d’Italia grazie al suo maestoso maniero, intatto e affascinante, sarà scenario prezioso di un concerto atteso e di tutti gli altri appuntamenti selezionati e patrocinati dall’amministrazione comunale di Miglionico.