“Musica Mia” Matera in tv il 13 aprile alle 14.00

E’ di domenica… Prendete nota.La nuova trasmissione di Rai due sulla musica dei luoghi, con un tuffo nella tradizione e un salto nel presente, proporrà Matera e un repertorio legato al territorio. Fino a domenica 22 marzo , come riporta sul sito dell’ufficio cinema del Comune di Matera e diffuso con un comunicato, la troupe è in città per girare la puntata. I viaggiatori – conduttori, Lorella Boccai e Marco Comini, voce della Band l’Orchestraccia, sono tra gli antichi rioni di tufo e il piano per raccontare attraverso le note il pentagramma di musiche e storie di una città unica e da ascoltare…



La trasmissione dal sito di rai.it/ufficio stampa

Al via “Musica Mia”, il nuovo programma dedicato alla musica popolare condotto da Lorella Boccia e Marco Conidi, cantautore romano e frontman della band L’Orchestraccia, in onda da domenica 9 marzo alle 14.00 su Rai 2. I due viaggiatori-conduttori gireranno l’Italia da Nord a Sud a bordo di un pulmino, carico di strumenti musicali, per comprendere quanto la musica sia capace di raccontare e tramandare le tradizioni di un luogo. La musica popolare è da una parte uno strumento di conoscenza e approfondimento antropologico, e dall’altra il legante che tiene insieme le comunità. Da sempre, quello che l’uomo non riusciva a esprimere a parole lo suonava. È così che sono sempre emersi i sentimenti più profondi di una civiltà. E in ogni regione, in ogni capoluogo, la musica è un collante culturale sempre diverso, capace di far emergere le specificità di un territorio: dalla pizzica salentina, nata quasi come forma di esorcismo e oggi danza che fa ballare migliaia di persone, alla tarantella napoletana, malinconica e nello stesso tempo festosa. Il modo in cui si è evoluta o è cambiata la musica popolare in una regione, esprime anche una evoluzione o trasformazione sociale. Ad arricchire ogni puntata due interventi d’eccezione. Il primo è quello del musicista ed esperto di musica popolare Ambrogio Sparagna, il quale farà un racconto, regione per regione, della storia della musica popolare italiana, arricchendolo di esempi suonati. Il secondo è quello dell’attore Edoardo Sylos Labini che racconterà la storia di un brano rappresentativo del territorio.



Prima tappa del programma, Roma, sulle tracce delle radici dello stornello romano che riesce perfettamente a esprimere l’anima del popolo capitolino, in cui ogni cosa ha una doppia natura: una divertente, socievole, gioviale, e l’altra più oscura e tragica.

I due conduttori, a bordo di un pulmino d’epoca, andranno a conoscere dapprima una band sugli argini del Tevere, gli Ardecore, che hanno ripreso la tradizione dello stornello romano e lo hanno attualizzato in una chiave decisamente più rock. Lorella Boccia, di origine campana, farà un percorso nella tradizione, cercando di comprendere a fondo lo spirito dei romani, facendosi raccontare dalla cantautrice Giulia Anania la maggiore interprete della musica romana: Gabriella Ferri.

Marco Conidi farà invece un percorso più legato alla contemporaneità. Incontrerà prima il Piotta, il quale ha recuperato la tradizione della musica romana contaminandola con l’hip hop e il rap d’oltreoceano, e poi visiterà uno storico locale, dal quale negli anni Novanta sono emersi i maggiori cantautori della nuova scuola romana: Daniele Silvestri, Max Gazzè, Niccolò Fabi.

All’interno della puntata il pubblico conoscerà anche un’altra band, Il Muro del Canto, un gruppo che ha raccontato Roma sempre da una prospettiva di frontiera. Gli spettatori potranno poi ascoltare la voce e i suoni del maggiore esperto di musica popolare in Italia, Ambrogio Sparagna, che spiegherà come la tradizione della musica romana si sia sviluppata al principio nelle campagne per poi arrivare all’Urbe. Inoltre, l’attore Edoardo Sylos Labini approfondirà la storia di una celebre canzone della tradizione, “Tanto pe’ cantà”, scritta da Petrolini e portata al successo da Nino Manfredi, il quale l’ha interpretata al Festival di Sanremo del 1970.

“Musica Mia” condotto da Marco Conidi e Lorella Boccia con la partecipazione di Ambrogio Sparagna ed Edoardo Sylos Labini, è un programma di Andrea Caterini, a cura di Valentina Loreto, produttore esecutivo Alessandra Badioli, capo progetto Ivano Servi, regia Marta Saviane.