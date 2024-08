Musica e poesia per ricordare alle Monacelle il grande Pino

Quante volte lo abbiamo visto su quel terrazzo assistere con la moglie Antonella a serate culturali di diverso genere, che duravano ancora un po’ per un commento finale su questa o quella parola o nota di stretta attualità che lo riportava alla militanza di sempre? La serata speciale ” Serenate d’amore per orchestra d’archi” con l’orchestra sinfonica di Matera è stata anche questo, con gli amici di sempre di Pino Siggillino che hanno continuato quella buona prassi, dopo il repertorio musicale di Eduard Grieg, Benjamin Britten e Ottorino Respighi. E poi le poesie di Alda Merini, Silvia Plath, Rupi Kaur, Veronica Gambare e Chandra Livia Candiani. Una ”serenata” d’amore per la bellezza della cultura, fatta di progressioni, allunghi e pause, ma tutte dirette all’ascolto del cuore, con quello spirito sportivo – ed è stata la motivazione della serata- che ha portato Pino ad avviare tanti giovani allo sport. A competere con sè stessi e con la vita. Lo ha fatto da atleta, dal calciatore e da insegnante di educazione fisica per tanti anni alle medie superiori. E fu d’esempio per tanti. Pensate che raggiungeva a piedi, di buon mattino, l’itcg per geometri in via Trabaci , partendo da casa sua nel Sasso Caveoso… E lui alla provocazione di quando avrebbe partecipato alla maratona di New York, rispondeva che si sarebbe accontentato di vedere ragazzi e ragazze partecipare al ”Giro dei due Sassi”. Credeva nell’impegno diretto e nello sport per tutti. Quanto alla musica,alla cultura, avrebbe raccontato per ore di concerti, presentazioni di libre e di mostre, ma parlando soprattutto delle esperienze e dell’impegno di donne e di uomini. Aveva un cruccio per le occasioni mancate, con tanto di autocritica su quello che la Sinistra avrebbe dovuto portare avanti con maggiore determinazione: l’attuazione della Costituzione. Tema attuale con la raccolta di firme contro l’autonomia differenziata e le derive autoritarie. E lui sul terrazzo della Fondazione Monacelle avrebbe ascoltato volentieri ”L’inno degli italiani” accompagnato dai versi sulla Resistenza. E’ l’eredità di Pino Siggillino. Non dimentichiamola, non dimentichiamolo.