Musica dei Luoghi nel concerto di Max Gazzè con l’O.M.G

E quel musicista camminatore che aveva percorso la nostra regione dal Mar Tirreno al Mar Jonio in Basilicata coast to coast, con Rocco Papaleo:.Nicola Palmieri; Alessandro Gassmann: Rocco Santamaria; Paolo Briguglia: Salvatore Chiarelli e altri, dal 2010 a oggi ne ha fatta tanta di strada. Raccogliendo consensi e successi, spinto dalla volontà di fare cose nuove, ma restando legato alla storia dei territori. E così, come riporta la nota che segue, ha deciso di farsi guidare dal ” Musicae Loci”, dalla musica dei luoghi e per la Basilicata, incastonata tra Puglia, Calabria e Campania non poteva che scegliere l’Orchestra della Magna Grecia. Una testimonianza di ricerca continua nel patrimonio musicale che dal Mediterraneo spazia per altre latitudine , ma ancorata alle professionalità di musicisti locali. Max Gazzè sperimenterà sul palco del castello, nel concerto del 12 luglio, concetti ed esperienze a lui cari. E un pezzo del futuro lavoro, ne siamo certi, porterà le onde del pentagramma sonoro dell’ Orchestra della Magna Grecia

PARLA MAX GAZZÈ:

“Combinare i miei brani con le sonorità e le

eccellenze delle varie regioni, dei vari luoghi.

Perché ho scelto l’Orchestra della Magna Grecia”

“MUSICAE LOCI”

ACCOMPAGNATO DALL’ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

Mercoledi 12 luglio, ore 21.30

Parco Castello “Tramontano”, Matera

Sarà davvero un concerto imperdibile quello proposto dall’Orchestra

della Magna Grecia, all’interno della rassegna musicale “Matera

Festival”: mercoledi 12 luglio, alle ore 21.30, nel suggestivo scenario

del Parco del Castello “Tramontano”, MAX GAZZÈ, accompagnato

dall’Orchestra Magna Grecia, propone “Musicae Loci”, il suo nuovo

progetto musicale e culturale che lo immergerà nei territori e nelle

tradizioni di tutta Italia.

Prima di iniziare le prove con l’Orchestra della Magna Grecia, Max

Gazzè ha voluto spiegare le motivazioni musicali del suo tour.

“La peculiarità di Musicae Loci – ha detto Max Gazzè – è quella di

combinare i miei brani con le sonorità e le eccellenze delle varie regioni,

dei vari luoghi. Da qui nasce il senso e il titolo di questi concerti,

Musicae Loci, musiche locali. Il mio repertorio viene rivisto e in qualche

risuonato e reinterpretato in base a quelle che sono le eccellenze dei

luoghi. Questa è un po’ l’idea di questo tour sui generis.”

“Ho scelto l’orchestra delle Magna Grecia – ha aggiunto ancora Gazzè

– perchè composta da musicisti eccezionali, eccellenti. Suonare con

loro, oltretutto in luogo bellissimo con Matera e il Castello Tramontano,

sarà molto bello e non vedo l’ora di esserci. Sarà sicuramente un

concerto suggestivo.”

Max Gazzè, spaziando dall’elettronica al sinfonico, dal synth-pop al

prog e al rock, ha saputo da sempre coniugare l’anima avanguardistica

e quella pop con straordinaria disinvoltura. Prodotto dall’Orchestra

Magna Grecia, ottoni e percussioni, tamburelli, organetti, violini e

chitarre battenti si fonderanno con le sonorità di Gazzè per un concerto

spettacolare e indimenticabile.

Per favorire la partecipazione del pubblico, è previsto un servizio

di navette A/R da Taranto e Molfetta verso Matera.

MATERA FESTIVAL” è organizzato da Orchestra Magna Grecia e

Basilicata Circuito Musicale, con il patrocinio del Ministero della Cultura,

Regione Basilicata e Comune di Matera e il prezioso supporto di partner

privati che da sempre sostengono le attività artistiche e culturali dell’Orchestra

Magna Grecia: Grieco Abbigliamento, Bawer, De Angelis Bus, Italcementi,

IP F.lli Gaudiano, Farmacia D’Aria.



“MAX GAZZÈ – “MUSICAE LOCI” – ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

Parco Castello Tramontano – 12 luglio 2023, ore 21.30

Biglietti disponibili su www.ticketsms.it

> Sede Orchestra Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera

(Tel. 0835.1973420, 392.9199743).

> Cartoleria Manicone (Via delle Beccherie, Matera) –

Ufficio stampa OMG: Filippo Olivieri (366.3307700)

www.orchestramagnagrecia.it