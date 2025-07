Musica, arte e buona tavola a Valsinni per ‘’TourArt@Food’’

L’appuntamento è per sabato 12 luglio al Teatro Nini Truncellito di Valsinni( Matera) con la voce intensa del cantante lirico Francesco Zingariello, in un luogo e nel corso di un evento che ha meritato a pieno titolo la “Romanza sotto il cielo d’estate’’. E una portata prelibata di ‘’TourArt@Food’’ per il cartellone Valsinni emozioni del Sud. Naturalmente calici al cielo per un brindisi alla cultura e all’ospitalità di un piccolo centro ricco di storia e di tanti motivi per ritornarci.Sabato 12 luglio a Valsinni.

IL COMUNICATO STAMPA

“Romanza sotto il cielo d’estate”: la voce di Francesco Zingariello incanta Valsinni

Il 12 luglio il Teatro Ninì Truncellito ospita un evento unico tra lirica, emozione e bellezza mediterranea, con protagonisti il celebre tenore e i solisti di Puglia e Basilicata

Sotto le stelle della Basilicata, tra le suggestioni storiche di Valsinni e la magia delle notti estive, si accende la potenza della musica lirica. Sabato 12 luglio 2025, alle ore 20:30, il Teatro Ninì Truncellito sarà palcoscenico di “Romanza”, un concerto esclusivo che vedrà protagonista il tenore di fama internazionale Francesco Zingariello, accompagnato da talentuosi solisti provenienti da Puglia e Basilicata.

L’appuntamento, inserito nel cartellone di “Valsinni Emozioni del Sud”, è parte integrante del progetto culturale “TourArt&Food”, ideato e promosso dall’associazione omonima. Un’iniziativa che intreccia arte, musica e territorio, pensata per valorizzare i luoghi simbolo del patrimonio lucano attraverso eventi di alto profilo artistico.

Un viaggio tra opera e romanze

“Romanza” è molto più di un semplice concerto: è un’esperienza sensoriale che fonde la drammaticità dell’opera lirica con la dolcezza delle romanze. In scena, l’intensità vocale di Francesco Zingariello, artista di lunga carriera e docente presso il Conservatorio “Egidio Romualdo Duni” di Matera, guiderà il pubblico in un percorso emozionante tra celebri arie e melodie immortali, capaci di evocare passioni, nostalgie e slanci poetici.

Arte, territorio e sostenibilità

L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Valsinni, Gaetano Celano, e del presidente di TourArt&Food, Domenico Popolizio, a sottolineare l’impegno condiviso nella promozione culturale del territorio. L’iniziativa si inserisce nel solco di Matera 2019 – Capitale Europea della Cultura, proponendo un’offerta culturale diversificata e di qualità, e si impegna a favorire uno sviluppo sostenibile in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Un progetto che, oltre al valore artistico, punta a creare connessioni tra le eccellenze locali, coinvolgendo enti pubblici, associazioni culturali e operatori turistici.

Il concerto rientra in una visione più ampia che mira a fare di Valsinni un polo di riferimento per la cultura del Sud, nel segno della qualità e dell’inclusione. La scelta del Teatro Ninì Truncellito come location non è casuale: uno spazio simbolico, intimo e carico di storia, ideale per ospitare spettacoli che mettono al centro l’emozione e la partecipazione del pubblico.

Un’estate da vivere tra note ed emozioni

“Romanza” rappresenta uno degli appuntamenti di punta della stagione estiva lucana, e promette di regalare al pubblico un’esperienza coinvolgente e indimenticabile. L’ingresso è aperto a tutti, in uno spirito di condivisione che caratterizza l’intero programma di Tour Art & Food, il cui obiettivo è creare un turismo culturale sostenibile, capace di valorizzare il territorio attraverso la bellezza delle arti.

Il sipario si alzerà il 12 luglio, ma l’eco delle romanze risuonerà ben oltre, lasciando un segno nella memoria collettiva e tracciando un solco fertile per nuove iniziative culturali.