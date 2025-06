Murgia Fest…ad Altamura con gli artisti di strada

Finesettimana nella città federiciana all’insegna degli artisti di strada e della musica tra piazze, claustri, strade e stradoni con la musica danzante (è così) delle ”street band” le band di strada con sassofoni, trombe, tromboni e percussioni che sabato 21 e domenica 22 giugno porteranno allegria e divertimento per grandi e piccini. Naturalmente potrete seguire, applaudire e ballare sui ritmi che suoneranno le band, facendo ondeggiare anche gli strumenti. L’amministrazione comunale ha dato il ”La” all’estate di eventi grandi e piccoli, con un cartellone che attende di essere pubblicizzato.



L’Amministrazione Comunale ha organizzato un weekend dedicato alle street band e agli artisti di strada. La prima edizione di “Murgia Fest 2025” si terrà fra le vie della città e del centro, nelle giornate del 21 e 22 giugno 2025.

Sabato 21 giugno sarà avviata una parata musicale, in partenza da Piazza della Resistenza e sino a Piazza Duomo. A seguire, in piazza, ci saranno spettacoli e una jam session finale.

Domenica 22, invece, le esibizioni inizieranno alle 11:00 presso Parrocchia del Santissimo Redentore e alle 12:00 presso Parco San Giuliano. In serata ripartirà la parata da Piazza della Resistenza a Piazza Duomo. Per il gran finale, sempre in Piazza della Resistenza, ci sarà uno spettacolo e session collettiva.



L’evento è stato pensato in occasione della Giornata Mondiale della Musica che ricorre ogni anno il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate. Sarà questo un modo per far risuonare, fra le vie e le piazze della città, musica dal vivo e animare i passanti. Si ringraziano tutti gli artisti e le band: Euroband, Ottopiù, Sassifunky, Circo Crusco, Vagaband, Baracca dei Buffoni e Mimito.

In allegato il manifesto.

