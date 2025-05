Mugepa di Rotonda: Domenica porte aperte e visite gratuite e guidate

Porte aperte domenica a Rotonda (Potenza), al Museo Geologico Paleontologico e Archeologico (MUGEPA) in occasione della “Giornata internazionale dei Musei”, promossa dall’ICOM (International Council of Museums), con l’obiettivo di ridestare l’interesse attorno all’arte e di sensibilizzare il pubblico sul ruolo dei musei quali strumenti di scambio culturale. Per l’occasione ingresso gratuito e visite guidate alle 10 e 30 e alle 11 e 30. I visitatori potranno ammirare il rinnovato Museo , ormai punto di riferimento essenziale non solo per il comune del Pollino, ma anche per l’intera valle del Mercure e della Basilicata. All’interno di questo spazio, avranno l’opportunità di seguire un percorso che racconta la storia non solo di Rotonda ma di un intero territorio, facendolo attraverso spazi appositamente progettati per coinvolgere persone di tutte le età, soprattutto dei più piccoli. Tra le sale più visitate quella dedicata agli scavi che hanno riportato alla luce i resti di un esemplare di Elephas antiquus italicus risalenti al Pleistocene medio superiore (400.000 – 700.000 anni fa) rinvenuto nel 1982, in località Calorie, in agro di Rotonda. Presumibilmente alto 4 mt. e lungo 6, zanne comprese, con femori che misurano circa 1,20 mt e zanne di circa 2,70 mt, il fossile presenta il corpo rannicchiato su se stesso con le zampe anteriori ripiegate sotto il ventre. I lavori di recupero sono stati metodici e faticosissimi, ma il costante impegno è stato premiato dall’affioramento e dal successivo recupero dell’esemplare quasi completo, tanto da poter definire il rinvenimento di Rotonda uno, se non il più importante a livello nazionale. Oltre ai resti dell’elefante sarà possibile ammirare anche altri esemplari di animali vissuti in quell’epoca e in una precedente. I giovani visitatori, infine, avranno la possibilità di vivere un’esperienza ludica e creativa. L’interazione in ottica di gioco li coinvolgerà regalando loro un’occasione di crescita e di avvicinamento alle scienze naturali.

