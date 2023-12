Motori del passato. Torna il Gran premio di Bari

Se sapete apprezzare la sinfonia rombante a ‘’quattro marce’’ accompagnate da una sgassata che fa scalpitare i cavalli che sono sotto il cofano di un’auto del passato, che ha corso tra il 1947 e il 1956, il gran premio automobilistico di Bari e allora annotatevi le date che vanno dal 25 al 28 aprile 2024. Torna il Gran Premio o Gran Prix, alla francese come si diceva un tempo, e immaginate un’Alfa Romeo, una Lancia o un Fiat tutta italiana, fino all’ultimo bullone, le teutoniche Mercedes, le inglesi Mg o le transalpine Renault, Peugeot , senza dimenticare le rosse Ferrari, che si sfidano- nonostante gli anni- su un circuito urbano, che un tempo non era bitumato come oggi. Piloti e pubblico sono cambiati ma resta la passione, che nessuna gara ‘’silenziosa’’ a trazione elettrica potrà eguagliare. E non veniteci a parlare di inquinamento. Conosciamo quello delle rumorose nonne, ma quanto a produzione di CO2 per la produzione delle batterie, delle quali sappiamo ancora poco sui costi di smaltimento c’è da ragionarci su. Il gran premio di Bari, che abbiamo visto in passato, è anche questo. Ma è anche fatto di costume, di cultura di economia positiva che muove il ‘’motore’’ del turismo.



Torna nel capoluogo pugliese, dal 25 al 28 aprile, l’ottava edizione della rievocazione della storica corsa automobilistica. Quattro giorni di adrenalina, esposizioni, sfilate ed eventi spettacolari

Dopo il successo dell’edizione del 2022, a Bari torna il Gran Premio di Bari, il grande evento di rievocazione della storica corsa automobilistica che si è disputata proprio nel capoluogo pugliese tra il 1947 e il 1956. Organizzata da Old Cars Club, l’ottava edizione del Gran Premio di Bari arriverà in città dal 25 al 28 aprile 2024: quattro giorni intensi di storia, passione per le corse e le quattro ruote, tra adrenalina, esposizioni statiche, sfilate ed eventi spettacolari. Una rievocazione che porterà in città grandissimi ospiti del mondo dei motori e non solo, nonché piloti provenienti da tutta Italia e da numerosi paesi europei: un momento di ritrovo collettivo per gli appassionati delle quattro ruote rombanti che porterà a Bari, ancora una volta, un grande evento dal respiro internazionale.



