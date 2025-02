Moto Colucci Ducati Matera’’ partenza con una fiammata di rosso Grand Prix

Tanti appassionati, venuti anche da fuori regione, famiglie e con un obiettivo: toccare con mano le due ruote della Casa di Borgo Panigale che fanno sognare lungo le strade di casa o in quelle dei gran premi del campionato 2025, che vedranno in sella i piloti ufficiali Francesco ‘’Pecco’’ Bagnaia, Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. E quell’atmosfera, tra commenti, foto, selfies, domande e autografi al pilota collaudatore Michele Pirro e al general manager Ducati Moto Gp Davide Tardozzi ha contrassegnato il taglio del nastro alla Moto Colucci Ducati di Matera.



Per l’ideatore del progetto Nico Colucci, già pilota ufficiale di Casa Ducati e per il papà Mario, un esordio che li ha piacevolmente sorpresi per tanta partecipazione e affetto di amici e appassionati, che nella esperienza e affidabilità della famiglia materana credono dalla Prima Repubblica come abbiamo scritto nel servizio https://giornalemio.it/cultura/i-colucci-pionieri-della-matera-in-moto/. Una tradizione che viaggia su due ruote e con un futuro dalla doppia ” R” rombo rosso, che ha finito con il colorare anche il risotto ”Ducati” preparato da Gigi San Rocco. In sella per una storia di successo.