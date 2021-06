“Oltre 550 visioni giunte da tutto il mondo per ridare vita alla Chiesa Diruta di Grottole, una delle rovine più scenografiche del sud Italia.”

E’ quanto si legge in una nota che ricorda come:

“A novembre 2020 ReUse Italy, impresa nata per porre l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema del riuso del patrimonio architettonico abbandonato, e Wonder Grottole, impresa sociale per valorizzare il centro storico del piccolo borgo in provincia di Matera, lanciarono il concorso internazionale di idee Re- use The Fallen Church, per il riuso della “Chiesa Diruta” a Grottole, La Chiesa è stata costruita nel quindicesimo secolo con l’intento di ospitare il clero locale e di diventare una delle più importanti chiese del vescovado. Mai compiuta, a seguito di vari terremoti e incendi è stata successivamente abbandonata. Il concorso, aperto ad architetti, ingegneri e studenti, ha chiesto ai partecipanti di trasformare la rovina in un centro per concerti.

La mostra “La fragile bellezza. Nuove visioni per la Chiesa Diruta” – per ammirare i progetti vincitori e le menzioni del concorso, inizierà il 12 giugno (cerimonia di inaugurazione alle ore 17.00 a Grottole, nelle immediate vicinanze della Chiesa Diruta).

La mostra sarà itinerante: vedrà coinvolte diverse case inutilizzate del centro storico di Grottole. Un’occasione per osservare, apprezzare i progetti presenti, riflettere sul tema dell’ abitare ed esplorare il centro storico semi-abbandonato.

Il concorso Re-use The Fallen Church è stato realizzato in partnership con ArchDaily, KooZA/rch e Graphisoft, e patrocinato dal Comune di Grottole (Matera), Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Basilicata, APT Basilicata, FAI Basilicata, Matiff Matera International Film Festival, ANCI Basilicata, Associazione Borghi Autentici d’Italia, Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Matera.

La giuria internazionale è stata composta da: Adam Nathaniel Furman, Emanuele Fidone, Assemble Architects, Diego hernandez (ArchDaily), Simone Bossi, Graca Correia & Roberto Ragazzi (Correia Ragazzi Arquitectos), Andrea Paoletti (Wonder Grottole), Wenqiang Han (Archstudio), Eric de Broche des Combes (Luxigon), Jaume Mayol & Irene Pérez (TEd’A arquitectes).

Virtual tour della Chiesa Diruta https://my.matterport.com/show/?m=nWWXMiUafNB

Competition Trailer https://youtu.be/lgw77-Uifuw