Mostra itinerante su Costituzione e Statuto regionale alla scuola secondaria N. Festa di Matera

E’ stata inaugurata oggi, martedì 3 ottobre, la Mostra itinerante sulla Costituzione repubblicana e lo Statuto regionale della Basilicata presso la scuola secondaria N. Festa di Matera. In una nota si ricorda che “Si tratta di una iniziativa della Presidenza del Consiglio Regionale, tesa a promuovere il rafforzamento dei valori democratici e il consolidamento dei principi che guidano la comunità civile.

La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione delle autorità nelle persone di Francesco Salvatore, presidente del Consiglio comunale di Matera, di Rosaria Cancelliere, dirigente dell’Ambito territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, di Piergiorgio Quarto, presidente della terza Commissione consiliare della Regione Basilicata, del capo ufficio stampa del Consiglio Regionale, Maria Brigida Langellotti. I lavori sono stati introdotti dalla dirigente scolastica Maria Rosaria Santeramo e hanno visto il contributo dell’Orchestra e del coro di Istituto, degli allievi della classe 5^A scuola primaria Minozzi che hanno presentato l’Inno nazionale con la lingua dei segni, degli allievi delle classi 2^D e 3^C scuola secondaria che hanno presentato “L’abbecedario della cittadinanza”.

La mostra si compone di quindici pannelli autoportanti, illustrati dal fumettista lucano Giuseppe Palumbo, che da un lato riportano il testo della Costituzione e dall’altro quello dello Statuto della Regione Basilicata. La mostra resterà allestita per tre giorni e sarà accompagnata dal laboratorio “I segni di un’idea”, un racconto per immagini sui principi della Costituzione e dello Statuto, quale strumento ludico-didattico di apprendimento dei principi base della Carta Costituzionale. I giovani visitatori potranno usufruire anche di altri laboratori organizzati dalla scuola.

I percorsi di cittadinanza attiva promossi dal Consiglio Regionale hanno come orizzonte quello di avvicinare le giovani generazioni ai temi dei diritti e dei doveri, della partecipazione, della democrazia, della cittadinanza e del lavoro.”