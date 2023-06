Mostra di incisioni Da Carnello a Matera

“Sabato 17 giugno 2023, alle ore 19:30 nei locali del Distretto del Mobile Imbottito in via Sette dolori nel Sasso Barisano di Matera, i giovani vincitori del Premio Fibrenus cArte ad Arte di Carnello (FR) dal 2004 al 2022, esporranno la loro opera risultata vincitrice.” Lo scrive in una nota Vittorio Manno, Presidente dell’Associazione Incisori Grafica di via Sette dolori di Matera che ha fortemente voluto la manifestazione, accettata di buon grado anche dal Presidente dell’Associazione Culturale L’Officina della Cultura di Carnello, con cui si vuole mettere in evidenza lo spirito di collaborazione tra associazioni che amano l’incisione come linguaggio genuino di espressione.

La Grafica di via Sette dolori “da tempo è centro importante di incontro con artisti incisori provenienti da ogni parte del mondo ed è laboratorio di sperimentazione per i giovani che hanno voglia di cimentarsi con le tecniche incisorie e per questo vogliamo dare ai giovani vincitori del Premio cArte ad Arte di Carnello il benvenuto.

La mostra rimarrà aperta sino alla fine di Giugno 2023 e osserverà il seguente orario: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.