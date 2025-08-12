Montescaglioso – Presentato il libro “Il ragazzo con la tuta blu” di Peppe Lomonaco.

L’autore montese Peppe Lomonaco, presso il 1° Chiostro dell’abbazia benedettina di S. Michele Arcangelo di Montescaglioso (MT), ha presentato il suo libro “Il ragazzo con la tuta blu” (Ed. LiberEtà, 2024), opera che ha ottenuto il premio Guido Rossa. Nella stessa occasione è stato proiettato il cortometraggio, diretto dal regista Mattia de Gennaro, “Ho sognato che a Milano c’era il mare”, tratto dal romanzo di Lomonaco, premio “Bookciak, Azione!” alla 81^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia 2024.

Peppe Lomonaco, classe 1951, nato a Montescaglioso in una famiglia di braccianti, ha sempre coltivato una grande passione per la scrittura e la tradizione antica del racconto orale. In precedenza ha pubblicato: “Gita aziendale e altre storie” (edizioni Giannatelli, 2013); “Schegge e trucioli. Microstorie dei tempi che corrono” (editore: Motola, 2023); i racconti di “Storie, soltanto storie” (ed. Lilitbooks, 2019); “Se hai bisogno, dimmelo. Storie registrate di spiazzante umanità” (ed. Motola, 2016); “Strade. Storie di vita, lavoro e vicinato” (ed. Motola, 2014); “Arcobaleni e Chiari di Luna” (ed. Lilitbooks, 2019); “È stata una lunga giornata. (Storia d’amore e di fabbrica nell’autunno caldo del 1969)” (ed. Motola, 2011), opera che ha ottenuto la menzione al Premio Giacomo Matteotti e ha vinto il Premio Nicola Zingarelli); “Visite eccellenti” (ed. Energheia, 2000); i racconti di “Una mattina mi sono alzato” (ed. Libreria dell’Arco, 2003). Nel 2009 è stato vincitore del Premio di Narrativa essenziale “Formiche rosse” di Siena, del premio “Patrizia Brunetti” di Senigallia e del Premio nazionale di narrativa “Storie Inaspettate” di Roma.

Dopo i saluti del sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito e di Angelo Andriulli, presidente dell’associazione di Promozione Sociale montese “Fatti non foste”, Rocco Loreto (già Senatore della Repubblica), Anna Salfi (presidente della Fondazione Argentina Bonetti Altobelli di Bologna), il regista Mattia de Gennaro e lo stesso Lomonaco sono intervenuti sulle tematiche contenute nel romanzo, incentrata sulla vicenda, vista in soggettiva, di Angelo, un giovane emigrante del Meridione d’Italia, trasferitosi negli anni dello sviluppo industriale nella città di Milano. Nel capoluogo lombardo il protagonista scopre la vita della fabbrica, la convivenza e la solidarietà con i compagni di squadra, gli scioperi e la strage di Piazza Fontana (1969). Il testo racconta con notevole verità e in maniera coinvolgente il periodo storico tra gli anni ’60 e ’70 del Novecento dal punto di vista dei tanti giovani emigrati dal Sud al Nord Italia. Nel corso dei vari interventi succedutisi è stata sottolineata la vicinanza alle tematiche affrontate nel celeberrimo film “Rocco e i suoi fratelli” (1960) di Luchino Visconti.

I lavori sono stati coordinati da Cristina Contuzzi mentre la lettura dei brani è stata affidata a Martina Perrucci.

L’iniziativa è stata supportata dall’associazione di Promozione Sociale “Fatti non foste” di Montescaglioso (MT), dall’associazione culturale “Il Borgo” di Taranto e dal Comune montese.