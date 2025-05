Montescaglioso: IL PAESE DEI LIBRI accoglie Luca Briasco

“Il Paese dei Libri”, rassegna letteraria e culturale creata da Giuseppe “Pippo” Bellone, in collaborazione con la Libreria dell’Arco di Matera, giovedì 5 giugno, alle 19.30 , presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo, accoglierà a Montescaglioso Luca Briasco, che, nell’occasione, parlerà di Stephen King, lo scrittore universalmente riconosciuto come maestro dell’horror contemporaneo. Dal 2018 è la sua voce italiana: attualmente sta curando una nuova edizione dell’opera completa dello scrittore americano, a cui nel 2023 ha dedicato “Il re di tutti”, edito da Salani.

Luca Briasco è americanista, direttore editoriale per minimum fax, traduttore e scrittore. E’ collaboratore delle pagine culturali del Manifesto e Venerdì di Repubblica. E’ autore di “Americana. Libri, autori e storie dell’America contemporanea” (minumum fax, 2016) e curatore di “La letteratura americana dal 1900 a oggi” (Einaudi 2011). Con Mattia Carratello ha favorito la conoscenza, in Italia, di autori come David Foster Wallace, Richard Yates, William T. Vollman.

Ha tradotto diversi autori statunitensi e britannici, fra cui: Joe R. Lansdale, Howard Marks, Paul Harding, Jim Thompson, J.G. Ballard, Richard Brautigan, Daniel Mendelsohn, Richard Powers, Viet Than Nguyen, Hanya Yanagihara.

È stato editor per Einaudi Stile Libero e, in precedenza, direttore editoriale di Fanucci. Ha ideato la collana “AvantPop”, pubblicando come primo titolo la raccolta “Schegge d’America. Nuove avanguardie letterarie”.