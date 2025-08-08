Montescaglioso – Orchestra Sinfonica di Matera – “Piazzolla Sinfonico” in Abbazia.

Il primo chiostro dell’Abbazia di san Michele Arcangelo, per una notte, è stato pervaso dalle note struggenti, intriganti, sensuali e coinvolgenti delle musiche del grande compositore e suonatore di bandoneón argentino (di origini italiane e, più precisamente, tranesi e toscane) Astor Pantaléon Piazzolla (1921 – 1992), uno dei più importanti musicisti del XX secolo.

La sua opera ha rivoluzionato il tango tradizionale e creato un nuovo stile, chiamato “nuevo tango”, nel quale sono uniti elementi del jazz e della musica classica.

Il concerto ha visto protagonista l’Orchestra Sinfonica di Matera, nell’emozionante progetto “Piazzolla Sinfonico – Passione e Rivoluzione”, attività prevista nel cartellone della Stagione Estiva 2025.

L’attività è sostenuta dal Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Provincia di Matera, Città di Matera e Montescaglioso, Conservatorio “E. R. Duni” di Matera.

Protagonisti dei concerti il violinista e direttore Francesco D’Orazio ed il bandoneonista Antonio Ippolito, entrambi interpreti di caratura internazionale, i quali hanno curato le introduzioni narrative che hanno guidato il pubblico alla scoperta dell’universo, della poetica e della rivoluzione musicale operata da Piazzolla.

La serata è stata aperta dai saluti di Gianna Racamato, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, la quale ha evidenziato come Montescaglioso sia sempre stata inclusa nelle 4 stagioni estive sinora organizzate. Ha poi fatto riferimento alla fidelizzazione instaurata con il territorio e la sua valorizzazione, il ruolo sociale e culturale dell’orchestra, sottolineando l’impegno ed il lavoro rivolto ai giovani. Ha quindi ricordato la stagione concertistica autunnale, organizzata dalla Fondazione, da svolgersi nella città di Matera nel periodo da settembre a dicembre 2025.

In merito al tema scelto per la stagione estiva, ha definito Astor Piazzolla “artista geniale, capace di unire il tango con sonorità colte”.

Il sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito ed il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, nei loro messaggi di saluto hanno espresso il plauso ed il grande sostegno all’Orchestra quale opportunità di sviluppo e di coesione per la Basilicata.

Erano, inoltre, presenti l’assessora comunale Francesca Fortunato, la comandante della Polizia Municipale di Montescaglioso (MT) Irene Ciccimarra ed il Consiglio della Fondazione.

Il programma è stato suddiviso in due parti; la prima (presente solo D’Orazio nella duplice veste di violinista solista e direttore) ha previsto l’esecuzione delle celebri “Cuatro Estaciones Porteñas” (Verano Porteño; Otono Porteño; Invierno Porteño; Primavera Porteña) eseguite nella versione sinfonica.

La seconda parte, che ha visto l’ingresso sul palco del bandoneonista Ippolito, è stata incentrata su brani di forte significato come “Violentango”, “Oblivion”, “Fear” (da Five Tango Sensations); “Adiós Nonino”, “Milonga del Angel”; “La Muerte del Ángel”.

L’apprezzato ed applaudito concerto, da parte del numeroso pubblico intervenuto, è stato chiuso dalla celeberrima “Libertango”, uno dei brani più conosciuti ed apprezzati dell’artista italo – argentino, offerto al pubblico come brano extra del programma.

Il cartellone estivo, che si sviluppa dal 06 al 13 agosto, prevede concerti itineranti in 8 comuni della provincia materana: il 06 agosto Montalbano Jonico ha ospitato la prima esibizione, che, dopo Montescaglioso (07 agosto), giunge a Rotondella (08 agosto, piazza Risorgimento), Nova Siri (09 agosto, Anfiteatro Totò), Miglionico (10 agosto, Castello del Malconsiglio); Pomarico (11 agosto, piazza 1° Maggio), Pisticci (12 agosto, sagrato della Chiesa Madre), per concludersi a Bernalda (13 agosto, piazza san Berardino).

L’inizio di tutte le esibizioni è previsto alle ore 21:00.