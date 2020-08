Una serata storica quella vissuta presso l’antica Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo di Montescaglioso in occasione della presentazione del volume “Spicilegio storico critico della Città Severiana o Montescaglioso”, frutto delle attente ricerche condotte dal sacerdote montese don Michele Nobile (27.09.1847 – 08.12.1928). Il voluminoso manoscritto contiene il lavoro di ricerca e di ricostruzione della storia della città montese condotto, per numerosi anni, presso la Città di Napoli. Il sacerdote ebbe modo di consultare documenti di archivio di immenso valore storico: gli originali sono andati irrimediabilmente persi nel 1943, durante il Secondo Conflitto Mondiale.

Il documento, come sottolineato nel corso dei vari e qualificati interventi, occupa uno spazio di notevole rilievo nell’ambito della storiografia dei secoli Ottocento e Novecento dell’intera Basilicata. La realizzazione del volume è stata voluta con notevole e lodevole impegno dal Circolo Culturale “Sandro Pertini” di Montescaglioso, che ha ottenuto il documento dagli eredi del prof. Vincenzo Lenzi, al quale don Michele Nobile aveva affidato il proprio manoscritto. L’edizione critica in presentazione (ben 784 pagine), a cura del docente universitario Mauro Vincenzo Fontana (Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), è inserita nella prestigiosa collana “Meridiana, Studi e fonti sull’Italia mediterranea – Quadrante lucano I” diretta dallo stesso Fontana, edita da Edizioni Giannatelli, patrocinata dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di Lettere e Filosofia, oltre che dalla Città di Montescaglioso. L’opera consente di conoscere la storia della comunità montese a partire dalle remote origini preromane sino al periodo postunitario (1861) attraverso le notizie sulle molteplici vicende che ne hanno formato l’identità. Il volume unisce le esigenze del lettore moderno al pieno rispetto filologico del testo e, allo stesso tempo, pone nella dovuta evidenza una delle voci più autorevoli della cultura lucana del XX secolo. I lavori sono stati aperti da Nunzio Santarcangelo , vice presidente del Circolo Culturale Pertini, moderatore della serata: in merito al manoscritto ha parlato di “un gioiello nascosto per quasi un secolo e custodito dalla famiglia Lenzi – Augenti”; il lavoro svolto da don Nobile è stato “tenace e generoso, condotto con pazienza e scrupolo, condotto su un periodo storico di 22 – 23 secoli, con l’inserimento di rimandi ad eventi storici avvenuti in Europa”. Santarcangelo ha poi evidenziato il notevole contributo fornito da qualificati soggetti quali l’arch. Vincenzo Masciandaro, il dr. Angelo Andriulli, il prof. Bianchi, le Edizioni Giannatelli ed il prof. Mauro Fontana. Il presidente del Circolo Culturale Pertini, dr. Michele Contuzzi , nel suo messaggio di saluto ha evidenziato come il manoscritto (ben 1000 pagine) sia unico nel suo genere; ha poi tracciato alcune note biografiche di don Michele Nobile e le fasi che hanno portato alla disponibilità dell’opera offerta dagli eredi Lenzi. Ha poi chiesto all’Amministrazione comunale di intitolare una via cittadina alla memoria del sacerdote montese, richiesta che ha trovato la disponibilità del sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito , il quale ha rievocato i passaggi istituzionali che hanno interessato il Comune montese ed espresso l’apprezzamento per la realizzazione dell’opera. Marilina Giannatelli (Edizioni Giannatelli), nel suo intervento ha reso noto che lo Spicilegio è la terza opera della collana “Meridiana” e che altre due sono in programmazione. Ha poi fatto riferimento alle singole parti del volume, opera destinata ad uscire dai confini territoriali e diventare oggetto di consultazione presso importanti centri di ricerca storica. Achille Augenti, nipote dell’eminente medico prof. Vincenzo Lenzi, ha rievocato alcuni episodi della sua famiglia nello stretto rapporto con don Nobile. Vincenzo Masciandaro ha evidenziato l’attenzione di don Nobile alla storia locale di Montescaglioso e la notevole mole di documenti e atti notarili consultati, presenti nelle note. Lo storico Angelo Bianchi ha ricordato i due anni di impegno collettivo che hanno preceduto la realizzazione dell’opera, la quale non sarà solo a disposizione dei montesi ma potrà arricchire il panorama della ricerca archivistica e storica. Nell’occasione ha proposto la digitalizzazione della copia manoscritta originale di don Michele Nobile e auspicato la valorizzazione del patrimonio storico – artistico locale, come la cinta muraria di Montescaglioso. Ha, inoltre, portato il saluto di don Antonio Tricase, sostenitore dell’importante progetto. Mauro Vincenzo Fontana (docente presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, direttore scientifico della collana “Meridiana. Studi e fonti sull’Italia mediterranea”), nel suo intervento conclusivo ha parlato dell’iter seguito nella realizzazione dell’opera, sottoposta al Comitato Scientifico composto da eminenti docenti provenienti da importanti atenei italiani ed esteri. Ha definito lo Spicilegio “un tassello per la storia dell’Italia meridionale, un punto di partenza che si offre a varie riflessioni scientifiche”. Si è avvalso di slide proiettate su uno schermo per porre a confronto opere pittoriche presenti a Montescaglioso ed in altre località, cogliendo le strette similitudini ed influenze artistiche presenti tra loro.