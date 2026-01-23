MONTESCAGLIOSO (MT) – PREMIO OLIVARUM A DITTA MONTESE.

L’Azienda “Podere Carriero” – Olio Extra Vergine di Oliva di Montescaglioso (MT), come avvenuto in passato, ha trionfato alla XXII edizione del “Premio Olivarum” della Regione Basilicata, ottenendo il 1° Premio quale Miglior Olio EVO di Basilicata.
L’ambito riconoscimento, da parte dei proprietari, è stato dedicato “all’intera comunità Montese, ai nostri clienti ed amici”.
Ringraziamenti particolari sono stati, inoltre, riservati al Presidente dell’OP Oprol Paolo Colonna, ai f.lli Paolo e Vito Venezia del frantoio Gaudello di Montescaglioso (MT), ai f.lli Luciano e Antonello Pepe dell’ oleificio Fontana dei Santi, a Nicola e Davide Suriano dell’ oleificio Trisaia, nonché al giovane Davide Ditaranto, figlio dei proprietari.
La Città montese e la sua abbazia benedettina di san Michele Arcangelo, nel 2002, hanno ospitato la III edizione del Premio regionale “Olivarum”.
LA FOTO E’ TRATTA DAL PROFILO FACEBOOK DEL PODERE CARRIERO.
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l’attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino” (2022).