MONTESCAGLIOSO (MT) – Nuovo successo per la Compagnia Teatrale Abbarabbisch’

“Furja frances’ e r’ trat’ spagnol” (Furia francese e ritirata spagnola), nuova commedia in vernacolo montese della Compagnia Teatrale ’Abbarabbisch‘ di Montescaglioso (MT), nei due giorni di programmazione, presso il Cine – Teatro “Nicola Andrisani” della città montese, ha fatto registrare il tutto esaurito e segnato un nuovo, grande, successo, salutato con molto favore dal pubblico presente nelle due rappresentazioni.

La nuova commedia, in due atti e rigorosamente in vernacolo montese, segue l’ultima portata in scena solo 8 mesi fa: “Ci non fabbr’ch e non marit’ u munn nol’ sap mich” (Chi non fabbrica e non si sposa il mondo non lo conosce mica).

La vicenda è ambientata idealmente nel 1960 ed è un susseguirsi di equivoci, ripicche, gelosie, pettegolezzi e colpi di scena finali che vedono protagonisti assoluti alcune donne e uomini, tutti personaggi di fantasia, i cui taglienti dialoghi sono improntati sulla lingua di Montescaglioso.

E’ forte il legame con il dialetto montese: una conferma giunge proprio dal nome della compagnia teatrale: “abbarabbisch”, infatti, significa “per finta”.

Al termine dell’esibizione, don Domenico Monaciello, già parroco della Chiesa di S. Lucia, presente tra il pubblico come don Antonello Petrocelli, è salito sul palco per presentare gli attori e per i ringraziamenti di rito.

Gli attori e attrici che si sono esibiti: Melissa Tedesco, Ilaria Didio, Lucia Laterza, Anna Stasi, Nunzia Nobile; Domenico Oliva, Vito Locantore, Claudio Didio (anche voce narrante) e Rocco Luigi Venezia.

L’evento era inserito nel calendario dell’estate montese 2024.