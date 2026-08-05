MONTESCAGLIOSO (MT) Nuovo spettacolo della Compagnia Teatrale Abbarabbisch’

La Compagnia Teatrale Abbarabbisch’ di Montescaglioso (MT), domenica 16 e, in replica, lunedì 17 agosto 2026, proporrà un nuovo spettacolo teatrale, in vernacolo montese, presso il Cine – Teatro “Nicola Andrisani” della città montese.

La nuova opera è intitolata “ A’ buscì va nnanz e a vrdat va c dret ” ( La bugia va avanti e la verità le va dietro [la segue ]), un proverbio ancora molto presente nel patrimonio culturale della comunità di Montescaglioso.

Il profondo legame con il dialetto montese è testimoniato dalla scelta del nome della compagnia teatrale: “abbarabbisch”, infatti, è un antico termine locale che può essere tradotto, in lingua italiana, con la locuzione avverbiale “per finta, per gioco”.

L’ingresso alla storica sala teatrale montese è previsto alle ore 20:30, mentre il sipario si aprirà alle ore 21.

L’evento è inserito nel calendario dell’estate montese 2026.

Per info e prenotazioni è possibile contattare (anche su whatsapp) il numero telefonico 320 4129267.

La nuova opera teatrale è stata preceduta da altre, tutte godibilissime e molto apprezzate, portate in scena nel corso degli scorsi anni; la prima esibizione della Compagnia Teatrale Abbarabbisch’ è datata 29.12.2011 con la commedia “SIM FATT U’ F’CCAZZON” (traducibile in maniera più libera con “Abbiamo combinato un guaio”, spettacolo replicato il 16 agosto 2012).

Negli anni successivi la rappresentazione teatrale della compagnia montese ha rappresentato un appuntamento fisso, svolto non solo durante il periodo estivo; nell’ordine sono state portate in scena:

– “A LA LAMP’ A LA LAMP’ CI MOR’ E CI’ CAMP’ (Alla lampa, alla lampa, chi muore e chi campa, antica filastrocca popolare locale) – 16 agosto 2013;

– ⁠”L’ R’SC’LÌ DA NOTT” (I rumori della notte) – 28 e 29 dicembre 2013;

– ⁠”U’ PASS D’ GIACOBB’ (Il passo di Giacobbe) – 16 agosto 2014;

– ⁠”L’ VUAJ DA P’GNAT’ L’ SAP SCKITT’ A CUCCHIAR” (I guai della pignata li conosce solo il cucchiaio) – 10 e 16.08.2015;

– ⁠”QUANT AMMUIN NNANZ U’ BAMMIN” (Quanta confusione davanti al Bambino) – 28 e 29 dicembre 2015;

– “⁠TUTT U MUNN JÈ PAIS’’ (Tutto il mondo è paese) – 12 e 15 agosto 2016;

– ⁠”MO ASPIETT’ ACUANN’ CI VEN’’ (Adesso aspetta [che arrivi] l’anno prossimo) – 06 e 10 agosto 2017;

“ CI NON FABBR’CH E NON MARIT U MUNN NOL’ SAP MICH ” (Chi non fabbrica [costruisce] e non si sposa il mondo non lo conosce mai) – dicembre 2023 – gennaio 2024;

” (Chi non fabbrica [costruisce] e non si sposa il mondo non lo conosce mai) – dicembre 2023 – gennaio 2024; “FURJA FRANCES’ E R’TRAT SPAGNOL” (Furia francese e ritirata spagnola) – 11 e 12 agosto 2024.