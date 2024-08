MONTESCAGLIOSO (MT) – Nuova esibizione della Compagnia Teatrale Abbarabbisch’

La Compagnia Teatrale Abbarabbisch’ di Montescaglioso (MT), domenica 11 e, in replica, lunedì 12 agosto 2024, tornerà ad esibirsi con un nuovo spettacolo presso il Cine – Teatro “Nicola Andrisani” della città montese. L’ingresso è previsto alle ore 20:30, mentre il sipario si aprirà alle ore 21. L’evento è inserito nel calendario dell’estate montese 2024.

La nuova rappresentazione teatrale, in vernacolo montese, è intitolata “Furja frances’ e r’ trat’ spagnol” (Furia francese e ritirata spagnola), un proverbio molto presente nella comunità. Il profondo legame con il dialetto montese è testimoniato dalla scelta del nome della compagnia teatrale: “abbarabbisch”, infatti, è un antico termine dialettale che può essere tradotto in italiano con la locuzione avverbiale “per finta”.

La nuova esibizione segue di pochi mesi l’ultima in ordine di tempo: tra dicembre 2023 e gennaio 2024 è stata portata in scena “Ci non fabbr’ch e non marit’ u munn nol’ sap mich” (Chi non fabbrica e non si sposa il mondo non lo conosce mai).

La Compagnia Teatrale Abbarabbisch’ ha esordito il 29 dicembre 2011 con la commedia “SIM FATT U’ F’CCAZZON” (traducibile con “Abbiamo combinato un guaio”, replicato il 16 agosto 2012). Negli anni successivi la loro rappresentazione teatrale ha rappresentato un appuntamento fisso nel calendario dell’estate montese; nell’ordine:

– “A LA LAMP’ A LA LAMP’ CI MOR’ E CI CAMP’ (Alla lampa, alla lampa, chi muore e chi campa) – 16 agosto 2013;

– ⁠”L’ R’SC’LÌ DA NOTT” (I rumori della notte) – 28 e 29 dicembre 2013;

– ⁠”U’ PASS D’ GIACOBB’ (Il passo di Giacobbe) – 16 agosto 2014;

– ⁠”L’ VUAJ DA P’GNAT’ L’ SAP SCKITT’ A CUCCHIAR” (I guai della pignata li conosce solo il cucchiaio) – 10 e 16.08.2015;

– ⁠”QUANT AMMUIN NNANZ U BAMMIN” (Quanta confusione davanti al Bambino) – 28 e 29 dicembre 2015;

– “⁠TUTT U MUNN JÈ PAIS’’ (Tutto il mondo è paese) – 12 e 15 agosto 2016;

– ⁠”MO ASPIETT’ ACUANN’ CI VEN’’ (Adesso aspetta l’anno prossimo) – 06 e 10 agosto 2017.