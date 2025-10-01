Montescaglioso (MT) FNF – Incontro su Abbazia di S. Michele Arcangelo.

L’Associazione di Promozione Sociale di Montescaglioso (MT) “Fatti non foste”, con il patrocinio del Comune montese, ha organizzato un incontro pubblico sul tema: “Abbazia di Montescaglioso: la bella abbandonata… nel bosco”.
L’iniziativa si svolgerà lunedì 06 ottobre, dalle ore 20:00, presso i locali della Sala del Capitolo abbaziale;
saranno presenti gli ex sindaci di Montescaglioso Maria Bubbico (1998 – 2002); Giuseppe Silvaggi (2011 – 2016) e l’attuale primo cittadino Vincenzo Zito (dal 2016).
L’introduzione sarà curata dal presidente di “Fatti non foste” Angelo Andriulli; l’incontro sarà moderato da Angelo Bianchi.
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l’attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino” (2022).