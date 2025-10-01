mercoledì, 1 Ottobre , 2025
Montescaglioso (MT) FNF – Incontro su Abbazia di S. Michele Arcangelo.

Di Michele Marchitelli

L’Associazione di Promozione Sociale di Montescaglioso (MT) “Fatti non foste”, con il patrocinio del Comune montese, ha organizzato un incontro pubblico sul tema: “Abbazia di Montescaglioso: la bella abbandonata… nel bosco”.

L’iniziativa si svolgerà lunedì 06 ottobre, dalle ore 20:00, presso i locali della Sala del Capitolo abbaziale;

saranno presenti gli ex sindaci di Montescaglioso Maria Bubbico (1998 – 2002); Giuseppe Silvaggi (2011 – 2016) e l’attuale primo cittadino Vincenzo Zito (dal 2016).  

L’introduzione sarà curata dal presidente di “Fatti non fosteAngelo Andriulli; l’incontro sarà moderato da Angelo Bianchi.

