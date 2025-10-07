Montescaglioso (MT) – F.N.F . – Cronaca incontro su Abbazia di S. Michele Arcangelo.

“Abbazia di Montescaglioso: la bella abbandonata… nel bosco” è il tema dell’incontro pubblico, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale di Montescaglioso (MT) “Fatti non foste” e patrocinato dal Comune montese. L’iniziativa si è tenuta presso i locali della Sala del Capitolo abbaziale ed è stata moderata da Angelo Bianchi.

L’introduzione al tema della serata è stata curata da Angelo Andriulli, presidente di “Fatti non foste”; ha mostrato alcune slide che hanno tracciato una cronistoria del monumentale monastero benedettino di Montescaglioso, partendo da una foto risalente al 1904; in seguito ha riportato un breve brano, tratto dallo “Spicilegio storico critico della Città Severiana o Montescaglioso” di don Michele Nobile (1847 – 1928), relativo alla situazione abbaziale nell’anno 1786.

In seguito ha mostrato una lapide commemorativa del 1877; un brano scritto da Giambattista Guarini, tratto da “Un monumento obliato: l’abbazia di S. Angelo in Montescaglioso” (1904); articoli di cronaca locale del 1955 e del 1976; nella parte finale della proiezione sono state mostrate alcune foto recenti che testimoniano lo stato di degrado nel quale si trova, ancora oggi, una parte del piano superiore del millenario monastero benedettino.

Andriulli ha, poi, elencato alcune delle proposte avanzate per la destinazione d’uso del monastero: nel 1976 è stata proposta la realizzazione di un Centro regionale per il Restauro; nel 1981 si è pensato ad una sede per il turismo congressuale; nel 1987 come sede del Centro “Ettore Majorana”; nel 2011 sede di un Centro universitario della Link Campus. Negli ultimi anni è stata ipotizzata la creazione, nei locali abbaziali, di un Polo multimediale della creatività montese.

Nel suo discorso introduttivo il presidente Andriulli ha, inoltre, citato gli esempi di Palazzo San Gervasio e Cancellara, entrambi Comuni del potentino, nei quali sono stati portati a termine lavori di restauro di antiche strutture. A tal proposito ha invocato “unità di intenti”; nell’occasione ha portato l’attenzione sulla Chiesa abbaziale di San Michele Arcangelo, chiusa al culto da diversi anni. Ha mostrato alcune, recenti, fotografie che testimoniano le difficili condizioni nelle quali versano gli affreschi e le tele ospitate nel luogo sacro. Nel 2024 sono stati inviati solleciti alla competente Sovrintendenza; sono state, inoltre, raccolte 1472 firme, trasmesse, oltre che alla stessa Sovrintendenza, all’allora Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ha concluso il suo intervento riportando un appello alla tutela degli spazi abbaziali, lanciato nel 1998 dal compianto Tonio D’Elicio.

Angelo Bianchi ha evidenziato la necessità di realizzare lo sviluppo dell’Abbazia non scindendola da quella di Montescaglioso. Ha ricordato la sua esperienza assessorile, risalente al 1981 e la presenza, nel territorio montese come anche nel territorio circostante, di altri gioielli, di interesse storico – artistico, da tutelare. Ha concluso evidenziando l’importanza di mantenere rapporti con la città di Matera, dove è stata realizzata la ZES Cultura, nella quale si potrebbe includere anche l’Abbazia di S. Michele Arcangelo.

Maria Bubbico, sindaca di Montescaglioso nel 1993 -1994 e, poi, dal 1998 al 2002, ha dato lettura di una comunicazione, risalente al 2001, nella quale richiamava l’attenzione sulla tutela della struttura abbaziale, il cui sviluppo era stato immaginato in stretto collegamento con quello economico di Montescaglioso. Ha ricordato i tanti interventi operati negli anni, il centro per gli scavi interculturali ed una prestigiosa mostra, nell’anno 1990. Ha concluso facendo riferimento alle gravi problematiche, legate alla criminalità organizzata, vissute agli inizi degli anni Novanta e l’impegno nel recupero dei rapporti sociali all’interno della comunità.

Giuseppe Silvaggi, primo cittadino dal 1976 al 1977 e, poi, dal 2011 al 2016, a sua volta ha ribadito l’importanza di entrare nelle dinamiche che vedono protagonista la città di Matera, lamentando il mancato protagonismo di Montescaglioso nell’anno 2019, durante il quale il capoluogo materano è stato Capitale Europea della Cultura; ha poi ricordato come non siano stati richiesti fondi al PNRR, da destinare all’Abbazia. Ha, quindi, posto in evidenza la “necessità di una progettazione reale, svolta da una apposita Commissione, che non dimentichi il Centro Storico montese, il cui percorso di sviluppo non deve mai essere separato da quello abbaziale”.

L’attuale primo cittadino Vincenzo Zito, in carica dal 2016, nel suo intervento ha reso nota la necessità di 20 milioni di euro per il completamento dei lavori abbaziali e posto l’accento sulla necessità di creare contenuti nell’antica struttura, evidenziando la necessità di affidamento ad enti privati o pubblici. In merito alla destinazione finale, scelta di notevole importanza, ha riconosciuto che ci sono stati vari cambi nelle decisioni. A tal proposito ha valutato positivamente l’idea di un Centro congressuale nei locali abbaziali, ricordando come, nel 2019, l’abbazia di Montescaglioso abbia svolto questa funzione; ha, infine, ricordato la creazione dell’Area Urbana di Matera.

All’incontro era presente l’assessora comunale Francesca Fortunato; dal pubblico è intervenuta Maria Scaramuzzo, già assessora alla Cultura nel 2016, che, a sua volta, ha proposto una Commissione, oltre alla realizzazione di centri culturali e di aggregazione, senza dimenticare la possibilità di un centro museale nel quale ospitare i pregevoli reperti archeologici ritrovati nel territorio montese. Marco Laterza ha reso nota la richiesta di un laboratorio di Architettura, da ospitare quest’anno negli spazi abbaziali.

Giuseppe Menzella ha portato l’attenzione sul Centro Storico montese, non meno importante di quello di altre località; ha poi auspicato la creazione di una rete che porti ad una destinazione finale. Vito Ditaranto, a sua volta, ha proposto la creazione di un’officina erboristica, che possa dare seguito alla sapiente tradizione benedettina.

Nella foto, da sinistra: G. SILVAGGI; M. BUBBICO; V. ZITO; A. BIANCHI.