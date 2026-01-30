MONTESCAGLIOSO (MT) – Circolo Culturale “S. Pertini” – Incontro e degustazione olio vincitore del premio “Olivarum”.

Grande successo per il nuovo momento conviviale e degustativo voluto dal Circolo Culturale “Sandro Pertini”, associazione di volontariato (ODV) di Montescaglioso (MT).

Il presidente Giuseppe Andrisani, nel suo messaggio di saluto, ha sottolineato l’importanza della socialità e della conoscenza delle innumerevoli risorse enogastronomiche offerte dal territorio montese e della Basilicata tutta.

Il pranzo tenutosi presso l’agriturismo locale “La volpe e la stella” ha consentito di assaporare la qualità (e scoprire) ottimi prodotti del territorio montese e regionale (vini, carni, ortaggi e verdure).

Nel corso dell’iniziativa i partecipanti hanno potuto degustare l’olio “Effluvio”, prodotto dall’azienda “Podere Carriero” – Olio Extra Vergine di Oliva di Montescaglioso (MT), recente vincitore, quale Miglior Olio EVO di Basilicata, della XXII edizione del “Premio Olivarum” indetto dalla Regione Basilicata.

Il circolo “S. Pertini”, da anni presente a Montescaglioso, offre un importante contributo alla vita sociale e culturale locale: tra le iniziative più importanti, negli ultimi mesi, un incontro di informazione contro le truffe, organizzato in collaborazione con la Questura e la Polizia di Stato di Matera.