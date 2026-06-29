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Montescaglioso (MT) – Ass. Fatti non Foste – 05 luglio 2026: Serata Folk.

Michele Marchitelli
Di Michele Marchitelli

L’Associazione di Promozione Sociale di Montescaglioso (MT) “Fatti non foste …”, presieduta dal dr. Angelo Andriulli, con il patrocinio del Comune montese ed il sostegno di alcuni esercizi commerciali locali,

domenica 05 luglio 2026, alle 20.30, presso l’Abbazia di san Michele Arcangelo, propone il concerto dei “Duck Folk”, gruppo composto da Antonio Rosano (voce e chitarra), Claudio Gioia (basso) e Claudio Pennetta (cajon e percussioni).

Si tratta di un interessante viaggio nel folklore attraverso l’omaggio a Vincenzo Rosano, ultimo cantastorie lucano.

L’ingresso è libero.

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Michele Marchitelli
Michele Marchitelli
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali - Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l'Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l'attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); "La via del suo destino" (2022).
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