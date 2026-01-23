MONTESCAGLIOSO (MT) – Ass. Culturale “S. Pertini” promuove la gastronomia locale.

Il Circolo Culturale “Sandro Pertini”, associazione di volontariato (ODV) di Montescaglioso (MT) presieduto da Giuseppe Andrisani, propone un nuovo momento conviviale e degustativo.
Domenica 25 gennaio, presso l’agriturismo locale “La volpe e la stella”, organizza un pranzo che consentirà di degustare i prodotti del territorio (vini, carni, ortaggi e verdure) e, allo stesso tempo, assaporare la loro alta qualità.
L’iniziativa enogastronomica è stata preceduta da attività similari: tra di esse, lo scorso mese di marzo 2025, una serata all’insegna della conoscenza dei vini rossi (colorazione, profilo aromatico, consistenza e grado alcolico), con la consulenza del prof. Pietro Didio di Montescaglioso (MT).
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l’attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino” (2022).