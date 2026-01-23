venerdì, 23 Gennaio , 2026
HomeEventiMONTESCAGLIOSO (MT) – Ass. Culturale “S. Pertini” promuove la gastronomia locale.
EventiFood

MONTESCAGLIOSO (MT) – Ass. Culturale “S. Pertini” promuove la gastronomia locale.

Michele Marchitelli
Di Michele Marchitelli

Il Circolo Culturale “Sandro Pertini”, associazione di volontariato (ODV) di Montescaglioso (MT) presieduto da Giuseppe Andrisani, propone un nuovo momento conviviale e degustativo.

 

Domenica 25 gennaio, presso l’agriturismo locale “La volpe e la stella”, organizza un pranzo che consentirà di degustare i prodotti del territorio (vini, carni, ortaggi e verdure) e, allo stesso tempo, assaporare la loro alta qualità.

 

L’iniziativa enogastronomica è stata preceduta da attività similari: tra di esse, lo scorso mese di marzo 2025, una serata all’insegna della conoscenza dei vini rossi (colorazione, profilo aromatico, consistenza e grado alcolico), con la consulenza del prof. Pietro Didio di Montescaglioso (MT).

Articolo precedente
Piccola orchestra Onyx , con il Cd, pronta al concerto in tour
Articolo successivo
MONTESCAGLIOSO (MT) – PREMIO OLIVARUM A DITTA MONTESE.
Michele Marchitelli
Michele Marchitelli
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali - Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l'Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l'attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); "La via del suo destino" (2022).
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti