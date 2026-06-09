Montescaglioso: Mostra artistica dei maestri incisori Vittorio Manno e Angelo Rizzelli.

L’Associazione di Promozione Sociale, E.T.S. di Montescaglioso (MT) “Fatti non foste …”, presieduta da Angelo Andriulli, -con una nota informa che- “da sempre interessata a porre nella dovuta attenzione tutto quello che c’è di bello ed originale nella produzione artistica e culturale della Regione Basilicata e della Provincia di Matera, spinta alla conoscenza e, quindi, alla valorizzazione delle opere più significative ivi prodotte, con il Comune montese organizza l’esposizione di opere dei maestri incisori Vittorio Manno e Angelo Rizzelli.

La mostra sarà allestita presso i locali dell’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo, messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Montescaglioso. Le opere saranno visitabili da sabato 13 a martedì 23 giugno 2026, dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Il vernissage è in programma sabato 13 giugno, alle ore 20.30, presso l’abbazia montese: Lucia Laterza presenterà i due maestri incisori mentre il prof. Raffaele Motola curerà l’introduzione alle opere.

Vittorio Manno e Angelo Rizzelli, artisti e maestri dell’arte dell’incisione, dopo alcuni anni di insegnamento in centri della provincia materana (nel caso di Rizzelli anche presso la Scuola Media di Montescaglioso), hanno fissato la loro dimora artistica nel cuore antico della città dei Sassi, presso il circolo culturale “La Scaletta”.

Nel 1976 hanno fondato la Libera Scuola di Grafica dove si sono alternati grandi maestri della grafica come Guido Strazza, Giulia Napoleone, Peter Willburger, Lorenzo Bruno, Assadour, Hector Saunier, Hong Yun Joo, Akanè Kirimura, Chen Shu Lin, Marina Bindella, Roberto Mannino, Krzyszttof Storczewski, Alfredo Bortolomeoli. Nel 1988 hanno fondato l’Associazione

Incisori Grafica di via Sette Dolori di Matera.

L’incisione è una pratica molto antica, una forma di linguaggio e di comunicazione usata già dai primi uomini per indicare oggetti e azioni della vita quotidiana: i maestri Manno e Rizzelli, dopo avere affinato le tecniche di questa forma artistica, con umiltà, dedizione e pazienza certosina, hanno elaborato ognuno un personalissimo percorso artistico, cui è sotteso un

profondo e fraterno sentimento di amicizia, consolidatosi nel tempo da una reciproca stima e dalla passione per questa arte che, attraverso un’ analisi interiore, è approdata alla acquisizione di un linguaggio che si manifesta nelle loro opere.

Possono vantare mostre personali e collettive, in Italia e all’estero: Roma, Milano, Venezia, Mantova, Torino, Napoli, Chieti, Campobasso, Potenza, Matera; Cracovia, San Pietroburgo, Oslo, Parigi, Vienna, Tokio.

I due artisti sono stati contemplati tra gli innovatori della Grafica in Italia e le loro opere sono presenti in numerosi cataloghi ed edizioni d’arte.”

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