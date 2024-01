Montescaglioso in festa. E con un Carnevale al Top

Maschere, suoni ( a palla), coriandoli, luci e, naturalmente, spazio alla satira con i carri allegorici di cartapesta che rappresentano da sempre il valore aggiunto del Carnevale d Montescaglioso ( Matera) giunto alla 65^ edizione. E a scorrere il programma.,presentato nella serata di Sant’Antonio Abate, il 17 gennaio, che segna l’avvio di quella festa spensierata, c’è davvero di che divertirsi. Basta leggere i nomi degli ospiti come Dino Paradiso, Hotel Saint George, Carolina Marquez, Roby Santini dj, Nathalie Aarts from Soundlovers e Cristian Marchi e curiosate tra le date dell’evento, fissato nei giorni

28 Gennaio, 3,4,11 e 13 Febbraio 2024 per fare il passaparola ad amici che vogliano divertirsi. E l’invito è venuto dalla sala Capitolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo, a cominciare da Sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito, il vicesindaco Rocco Oliva e dalla consigliera Francesca Mazzoccoli, oltre ai presidenti della Pro Loco Valentino Didio, del Presidente della Associazione Carnevale Montese Rocco D’Elicio. E, naturalmente, da quanti come i gruppi di Cartapestai e da altri protagonisti dell’evento.



IL PROGRAMMA

Domenica 28 Gennaio 2024

H 10:00

Palauditorium Karol Wojtyla

Tappa Minivolley di Carnevale

H 18:30

Vie della Città

Apertura giornata con la street band “The Original Band“

H 20:30

Piazza Roma

Presentazione dei Gruppi Cartapestai

Animeranno la serata le Sorelle Pompadour

Spettacolo di Dino Paradiso

Presenta Konfucio

Sabato 3 Febbraio 2024

H 18:00

Via S. Lucia (c/o Capital Caffè)

Apertura sfilata del gruppo mascherato “Colori dal mondo” a cura dell’associazione Chytros di Crispiano

Partenza Prima Sfilata Carri Allegorici per le Vie della Città

H 23:59

Arrivo in Viale Kennedy

Domenica 4 Febbraio 2024

H 10:30

Viale Kennedy

Apertura giornata con la street band “ConturBand”

Carri in Vetrina fino a Sera con

Attrazioni per Bambini

Mascotte

Parco Giochi e Gonfiabili

Mercatini e Street Food

H 16:00

Viale Kennedy

Street Magic Spettacolo di Magia ed Illusionismo con Mr Dodo

Sabato 10 Febbraio 2024

H 18.00

Abbazia San Michele Arcangelo c/o Sala del Capitolo

Convegno: CARTAPESTA E CARNEVALE: Vecchie passioni – Nuove economie

H 22:00

c/o Rocky Bar

Aspettando Carnevale con Dj Set

Domenica 11 Febbraio 2024

H 10:30

Via S. Lucia (c/o Capital Caffè)

Partenza Seconda Sfilata mattutina Carri Allegorici

Apertura sfilata con il gruppo Sbandieratori e Tamburellisti

H 11.30

Viale Giovanni XXIII

Carri in Vetrina con

Spettacoli Musicali

Artisti di Strada

Attrazioni per Bambini

Mascotte

Mercatini e Street Food

H 16:30

Viale Giovanni XXIII

Spettacoli con Fuoco e Giocoleria

H 17:30

Viale Giovanni XXIII

Apertura sfilata con il gruppo artistico “Incanto Luminoso”

Partenza Sfilata Serale Carri Allegorici

H 22:00

Viale Kennedy (c/o Campo sportivo)

Spettacolo dance anni 90-2000 con ospiti

Hotel Saint George – Carolina Marquez – Roby Santini dj – Nathalie Aarts from Soundlovers

Presenta Konfucio e Miss Stefy

Lunedì 20 Febbraio 2023

H 17:00

Vie del centro storico

Tradizionale corteo de “U ZIT E A ZIT”

H 19:30

Corso repubblica

Tradizionale SFASCIO DELLA PIGNATA

H 20.00

Viale Giovanni XXIII

LA NOTTE DEI FUSI

Manifestazione artistica multidisciplinare sul Carnevalone

A cura del circolo Arci La Lampa

Martedì 13 Febbraio 2024

A partire dalle H 06:00

Vie cittadine e centro storico

Tradizionale Sfilata del Carnevalone Montese

A Cura della Pro Loco “G. Matarazzo” e Gruppi Spontanei

H 12:00

Piazza Roma

Raduno dei Gruppi e Ringraziamenti

H 17:30

Viale Kennedy (c/o Campo Sportivo)

Partenza Ultima Sfilata Carri Allegorici

H 21:30

Piazza Roma

Premiazioni Concorso Gruppi Mascherati e Carri Allegorici

Conducono Konfucio e Annamaria Sodano

H 22:00

Spettacolo conclusivo con ospite il dj producer Cristian Marchi

H 01:00

Partenza corteo funebre del Carnevalone

a cura di Arci La Lampa

Corso Repubblica

Funerale del Carnevalone e chiusura festività