Montescaglioso: Giornata della Legalità 2025.

Il “Calendario della Legalità 2026”, realizzato dall’Associazione FAI Antiracket “Falcone – Borsellino” di Montescaglioso (MT), presieduta da Ambrogio Lippolis, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Don L. Palazzo – Carlo Salinari” del plesso montese, guidato dalla dirigente, prof.ssa Alma Tigre, è stato presentato presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di S. Michele Arcangelo.

Il prof. Nunzio Buonsanti ha aperto l’iniziativa con i ringraziamenti alle colleghe che hanno collaborato all’attività; ha ricordato la seconda presentazione, in programma domenica 21 dicembre, alle ore 20, presso la Chiesa dell’Immacolata, con il Concerto di Natale, a cura dell’Ass. “ Cantate Domino ” di Marcianise (Caserta). Si esibiranno il baritono Raffaele Colella e il soprano Rosa Colella. Ha poi sottolineato che l’attività svolta dalle classi rientra nella programmazione di Educazione Civica ed è di natura interdisciplinare.

Il presidente Lippolis ha ringraziato la dirigente scolastica prof.ssa Tigre, i docenti e i giovani alunni partecipanti, l’amministrazione comunale, la locale stazione dell’Arma dei Carabinieri. Ha poi precisato che il tema scelto per il nuovo calendario, che accompagnerà il nuovo anno 2026, “Se la fantasia cavalca con la ragione”, è un tema inedito ed è stato scelto dall’associazione. L’obiettivo è stato quello di porre il bambino ed il ragazzo al centro della programmazione educativa, nella loro interezza di esseri umani in sviluppo e nella globalità delle loro condizioni di vita e di crescita su scala mondiale.

L’incarico di realizzare graficamente questa tematica è stato affidato, come in passato, al prof. Mauro Bubbico, il quale ha dato ennesima prova di capacità e abilità.

Il maresciallo Pasquale Anselmi, comandante la stazione dell’Arma dei Carabinieri di Montescaglioso (MT), ha ricordato gli attentati avvenuti nel 1992, che portarono all’uccisione dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, “due uomini che, con il loro esempio, hanno insegnato molto alle nuove generazioni”. Ha poi espresso l’invito alle associazioni di proseguire lungo la strada intrapresa. In occasione dell’iniziativa è avvenuto il tradizionale scambio dei calendari tra l’Arma e l’associazione “Falcone – Borsellino”.

L’assessore comunale Pietro Buonsanti ha evidenziato l’importanza della cultura della legalità e delle riflessioni compiute nelle attività scolastiche.

Il lavoro è stato prettamente svolto dai ragazzi delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado del plesso montese, con un laboratorio scolastico sperimentale di Cittadinanza attiva e partecipata, coordinati dai loro docenti di Lettere Angela Oliva, Antonia Bubbico, Luciana Ditaranto e Nunzio Antonello Buonsanti. .

Ogni classe ha dapprima analizzato e poi commentato 3 delle 12 tavole relative ai mesi dell’anno, con frasi e poesie. Sulla copertina è raffigurata una mano che accoglie alcune frecce: la classe 1 A si è occupata dei mesi di Gennaio (Falcone e Borsellino raffigurati da bambini); Febbraio (figure neutrali, passive e attive); Marzo (albero con bambini; ascolto e partecipazione).

La classe 1 B ha presentato Aprile (una bambina e una colomba della Pace; papaveri rossi); Maggio (donna con un cesto di frutti: la Speranza avanza); Giugno (Topolino che dice basta alla violenza ed una celebre poesia di Gianni Rodari contro la guerra).

La classe 1 C, a sua volta, si è occupata dei mesi di Luglio (il valore della famiglia: genitori con bambino ); Agosto (un volto di uomo e una donna di donna intersecati: coesistenza, accoglienza e tolleranza); Settembre (san Michele Arcangelo vestito come un samurai).

La classe 1 D ha completato l’attività con i mesi di Ottobre (due persone che si abbracciano: fratellanza); Novembre (una ragazza intenta nella lettura: leggo per legittima difesa); Dicembre (valore del gioco: girotondo di bambini e un ramoscello di ulivo).

Il sindaco Vincenzo Zito ha plaudito all’iniziativa e sottolineato il diritto dei bambini alla crescita, formazione e cittadinanza e gli esempi negativi provenienti dai mezzi di comunicazione; don Antonello Petrocelli, parroco della chiesa di s. Lucia, ha invitato i giovani presenti a ringraziare, sempre, per quello che abbiamo ricevuto.