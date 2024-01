MONTESCAGLIOSO -Esibizione della Compagnia Teatrale Abbarabbisch’

La Compagnia Teatrale Abbarabbisch’ di Montescaglioso (MT), dopo alcuni anni di pausa dovuti alla pandemia, è tornata ad esibirsi presso il Teatro parrocchiale “don Pietro”, ubicato all’interno del complesso della Chiesa di S. Lucia.

I tre spettacoli della rappresentazione teatrale (divisa in due atti e recitata in vernacolo montese), dal titolo “Ci non fabbr’ch e non marit’ u munn nol’ sap mich” (Chi non fabbrica e non si sposa il mondo non lo conosce mai, frase proverbiale tuttora molto presente nella comunità), in ogni occasione, hanno fatto registrare il tutto esaurito, per un totale complessivo di ben 600 spettatori.

Nel corso delle oltre due ore di spettacolo la commedia ha ripercorso e riscritto, in lingua montese, un veloce e divertentissimo excursus letterario e cinematografico che ha analizzato il rapporto tra uomo e donna, ad iniziare da Adamo ed Eva, per proseguire, tra gli altri, con Paolo e Francesca (Inferno – Divina Commedia); Romeo e Giulietta (dalla tragedia di W. Shakespeare), Renzo e Lucia (I promessi sposi); Jack e Rose (dal film Titanic), Sam e Molly (dal film Ghost), Johnny e Frances (dal film Dirty dancing), senza tralasciare simpaticissime scene di vita quotidiana del passato montese.

Il profondo legame con il vernacolo montese è testimoniato dalla scelta del nome della compagnia teatrale: “abbarabbisch”, infatti, riprende un antico termine dialettale, traducibile in italiano con la locuzione avverbiale “per finta”.

Gli attori e attrici che si sono esibiti: Melissa Tedesco, la piccola Miriana Racamato (nel ruolo di Pasquina), Lucia Laterza, Ilaria Didio, Anna Stasi, Nunzia Nobile; Tommaso Racamato, Domenico Oliva, Vito Locantore, Claudio Didio (anche voce narrante) e Rocco Luigi Venezia.

La presentazione iniziale è stata curata da Antonella Stasi mentre la scenografia è stata realizzata da Paola Menzella. Service audio-luci a cura di Tommaso Racamato e ⁠Gianfranco Tedesco.

Nell’intervallo tra i due atti Mariangela Panico (presentatrice della serata) e Monica Ditaranto (componente il direttivo cittadino della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica – onlus), hanno evidenziato l’aspetto solidale dell’iniziativa e fatto riferimento alla patologia; il ricavato, infatti, quest’anno sarà devoluto alla realtà di ricerca contro questa malattia. Nel corso degli anni sono state coinvolte altre realtà locali che si occupano di tematiche solidali.

Al termine dell’esibizione è stata ricordata la figura del sacerdote don Pietro Andriulli ed espresso il ringraziamento a quanti hanno permesso la realizzazione della divertente e coinvolgente iniziativa teatrale, che, tra i suoi meriti, ha anche quello di tramandare e mantenere vive lingua ed usi locali.

La Compagnia Teatrale Abbarabbisch’ ha esordito il 29 dicembre 2011 con la commedia “SIM FATT U’ F’CCAZZON” (replicato il 16 agosto 2012). Negli anni successivi la propria rappresentazione teatrale ha costituito un appuntamento immancabile nel calendario dell’estate montese; nell’ordine:

– “A LA LAMP’ A LA LAMP’ CI MOR’ E CI CAMP’ (Alla lampa, alla lampa, chi muore e chi campa) – 16 agosto 2013;

– ⁠”L’ R’SC’LÌ DA NOTT” (I rumori della notte) – 28 e 29 dicembre 2013;

– ⁠”U’ PASS D’ GIACOBB’ (Il passo di Giacobbe) – 16 agosto 2014;

– ⁠L’ VUAJ DA P’GNAT’ L’ SAP SCKITT’ A CUCCHIAR’ (I guai della pignata li conosce solo il cucchiaio) – 10 – 16.08.2015;

– ⁠”QUANT AMMUIN NNANZ U BAMMIN” (Quanta confusione davanti al Bambino)- 28 e 29 dicembre 2015;

– “⁠TUTT U MUNN JÈ PAIS’ (Tutto il mondo è paese)- 12 e 15 agosto 2016;

– ⁠”MO ASPIETT’ ACUANN’ CI VEN’ (Adesso aspetta l’anno prossimo) – 06 e 10 agosto 2017.