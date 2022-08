Montescaglioso – Concerto “TANGO SONOS TRIO” in Abbazia.

Nuovo appuntamento musicale promosso dal Circolo Culturale “Sandro Pertini”, associazione di volontariato (ODV) di Montescaglioso (MT) presieduta dal dr. Michele Contuzzi: nell’ambito del programma “Note nel Chiostro”, la millenaria Abbazia benedettina dedicata a S. Michele Arcangelo di Montescaglioso ha ospitato il concerto “TANGO SONOS TRIO”. Il programma prevedeva la presenza dei tre componenti il trio, ovvero Vincenzo Perrone al clarinetto, Antonio Ippolito al bandoneòn e Nicola Ippolito al pianoforte: si sono esibiti i soli fratelli Ippolito in quanto il clarinettista Perrone non ha potuto essere presente per motivi personali.

La serata è stata introdotta dai saluti del presidente Contuzzi, il quale ha ricordato il concerto del “Lucania Clarinet Ensemble” dell’estate 2021 promosso dal suo sodalizio; ha poi ringraziato il Comune di Montescaglioso per il patrocinio offerto all’iniziativa e, infine, ha sottolineato come le attività promosse dal Circolo siano totalmente autofinanziate, invitando il folto pubblico presente a proseguire nel sostegno alle attività.

Il direttore artistico M° Vincenzo Dipede e la prof.ssa Carmela Didio, nei loro interventi, hanno presentato i musicisti e i temi della serata.

I fratelli Ippolito sono entrambi diplomati in pianoforte ed affermati concertisti in qualità di solisti, sia con orchestra sia in formazioni da camera. Nel 2009 hanno fondato il duo “TANGO SONOS”, realtà ormai affermata nel panorama concertistico e tanguero internazionale.

Nel corso della serata, da parte dei due musicisti, sono state eseguiti tanghi e milonghe, annunciati e spiegati da Nicola Ippolito: tra gli autori proposti l’argentino (di origini italiane) Astor Piazzolla, con le celeberrime “Oblivion”, “Libertango”, oltre a “Quejas De Bandoneon” e “Muerte de l’angel” ma anche rivisitazioni di canzoni di Fabrizio De Andrè, di Luigi Tenco e delle sigle dei cartoni animati più famosi. Il bis ha visto eseguire “La Cumparcita” di Gerardo Matos Rodríguez. (Nella foto, da sinistra, il presidente Michele CONTUZZI con i musicisti Nicola ed Antonio IPPOLITO).