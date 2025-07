Montescaglioso: Cenerentola in Abbazia

Cenerentola va in Abbazia. Mercoledi 30 luglio alle ore 21.00, la maestosa cornice dell’Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso si trasformerà in palcoscenico d’eccezione per uno dei capolavori più amati del repertorio lirico: La Cenerentola di Gioachino Rossini. Lo spettacolo, prodotto dalla Camerata delle Arti, si inserisce nell’ambito della progettualità condivisa tra istituzioni, con il sostegno e la preziosa collaborazione del Comune di Montescaglioso, a conferma della volontà di creare una rete culturale territoriale che, avendo Matera come baricentro, valorizzi i centri della provincia e li renda protagonisti di proposte artistiche di alto livello.

Questa nuova produzione di Cenerentola propone una lettura attenta e moderna dell’opera, affidata alla regia di Anna Aiello, con la collaborazione di Maria Grazia Zingariello come aiuto regista. Alla guida dell’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, il direttore Giovanni Pellegrini, che darà vita alle brillanti invenzioni musicali di Rossini.

Nel cast, giovani voci del panorama lirico internazionale:

Greta Carlino nel ruolo di Angelina,

Manuel Caputo sarà il Principe Don Ramiro,

Gianandrea Navacchia vestirà i panni di Dandini,

Antoine Bernheim interpreterà Don Magnifico,

Adriana Sansonne e Anastasia Abriutina daranno vita alle sorellastre Clorinda e Tisbe,

Francesco Cascione sarà l’illuminato Alidoro.

La serata sarà arricchita da una introduzione musicologica a cura di Emanuela Casciabanco, che guiderà il pubblico alla scoperta del linguaggio teatrale e musicale di questa opera rossiniana, offrendo preziosi spunti per una fruizione più consapevole e partecipata.

Composta in poche settimane e rappresentata per la prima volta nel 1817 al Teatro Valle di Roma, La Cenerentola si distingue per originalità e profondità: niente magia o scarpette di cristallo, ma una favola laica dove la bontà, l’intelligenza e il merito trionfano sulle convenzioni. Il libretto di Jacopo Ferretti, acuto e ironico, si fonde perfettamente con la partitura vivace e raffinata di Rossini, ricca di arie virtuosistiche, duetti appassionati e concertati teatrali di straordinaria efficacia.

“Portare un titolo come Cenerentola nella cornice dell’Abbazia di Montescaglioso – afferma Francesco Zingariello – significa realizzare un sogno di bellezza accessibile, capace di coniugare la qualità musicale con la valorizzazione del territorio. Siamo grati al Comune di Montescaglioso per aver creduto in questa visione condivisa”.

“Con grande soddisfazione – dichiara il Vice Sindaco di Montescaglioso, Rocco Oliva – accogliamo un nuovo evento della Camerata delle Arti che dà lustro alla nostra comunità, confermando la vocazione culturale della nostra Abbazia. L’opera è un linguaggio potente, capace di unire tradizione e futuro: siamo orgogliosi di farne parte”.

Una serata di grande fascino, in cui la magia rossiniana si unirà alla bellezza senza tempo del luogo, regalando al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.