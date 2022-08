Montescaglioso: al via la 7° edizione de “Il Paese dei Libri”

“Torna, per la sua settima edizione, “Il Paese dei Libri”, dal 25 al 27 agosto a Montescaglioso. L’appuntamento di fine estate dedicato al libro e all’editoria indipendente che occuperà festosamente anche quest’anno il centro storico del borgo del materano.”

E’ quanto si legge in una nota in cui si specifica:

“Dal poeta Franco Arminio all’attore e autore Ulderico Pesce, che dialogherà con il giornalista Sigfrido Ranucci, da Paolo Malaguti, finalista al Premio Campiello 2021, a Trifone Gargano fino a Dante Maffia, ventiquattro autori e tredici case editrici si alterneranno negli spazi allestiti all’interno e all’esterno dell’Abbazia di San Michele Arcangelo per una tre giorni dedicata alla cultura e a chi la “produce”.

Moltissime le novità in questa edizione che, pur riproponendo un format ormai rodato in sette anni di esperienza e nato grazie all’iniziativa dell’editore di Lilit Books, Pippo Bellone, quest’anno vuole aprirsi all’estero e creare partnership internazionali. Si spiega così la presenza di una delegazione dell’associazione Bécherel, Cité du Livre, in arrivo da un villagio francese di 800 anime nel quale, grazie a un gruppo di sognatori, riescono a convivere 14 librerie e un festival dedicato al libro di rilievo internazionale. Questi graditissimi invitati saranno gli ospiti d’eccezione in un dibattito sulla piccola editoria indipendente in zone a rischio spopolamento e racconteranno la loro trentennale e straordinaria esperienza.

Tanti gli eventi off, infine, a completare la ricchissima offerta di questa edizione de “Il Paese dei Libri”, dalle incursioni poetiche dell’associazione Matera Poesia 1995 che animeranno “L’angolo dei poeti”, al corso di scrittura “Raccontare se stessi” tenuto dalla giornalista e scrittrice Imma Vitelli, fino ai laboratori per bambini e ragazzi a cura dell’Associazione Mani in Pasta.

L’appuntamento è per giovedì 25 agosto, alle 19.30, presso l’Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso per l’apertura del festival, alla quale prenderanno parte il sindaco, Vincenzo Zito, il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese e l’assessore regionale, Francesca Fortunato.”